Com Willian e Mayke, Palmeiras encerra preparativos para o Derby

O Palmeiras está pronto para enfrentar o Corinthians. Na manhã deste sábado, o Verdão realizou na Academia de Futebol seu último treino antes do Derby, que acontece domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. Mesmo com portões fechados, a imprensa pôde registrar a presença de Willian e Mayke nas atividades.

Nas imagens divulgadas pelo Maior Campeão do Brasil, a dupla, poupada no treino de sexta-feira para tratar de um desequilíbrio muscular, aparece participando do trabalho com bola. Como praxe, Cícero Souza e Alexandre Mattos assistiram o trabalho, e desta vez, acompanhados pelo presidente Maurício Galiotte.

O comandante palestrino aproveitou a atividade para acertar os últimos detalhes da equipe que irá disputar o Derby. Os jogadores participaram de uma movimentação tática, ouviram instruções e ensaiaram jogadas. Em seguida, os atletas disputaram um recreativo em campo reduzido.

Na sexta-feira, Felipão montou o Palestra com Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Victor Luis; Gabriel Furtado, Felipe Melo e Lucas Lima; Artur, Papagaio e Hyoran. Do grupo, Artur nunca começou uma partida como titular com o atual comandante, enquanto Papagaio e Gabriel Furtado sequer entraram em campo.

Após o registro dos jornalistas, a assessoria de imprensa do clube, a pedido da comissão técnica, pediu para que estes se retirassem do CT. Após o jogo contra a Chapecoense, Scolari havia dito que o Alviverde teria contra o Corinthians uma equipe bastante mexida em relação ao confronto seguinte, contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. Depois do duelo contra o Atlético-PR, porém, ele foi menos enfático sobre o assunto.

Certo é que o volante Bruno Henrique e o centroavante Borja estão fora do Derby por conta de lesões na panturrilha. A dupla ainda preocupa para o duelo contra o Cruzeiro. Já Willian e Mayke, que também não treinaram, são dúvidas para o clássico, mas devem atuar contra a Raposa.

O Derby será o primeiro clássico disputado pelo clube desde que o treinador Luiz Felipe Scolari assumiu o comando técnico da equipe, no início de agosto. Se superar o rival alvinegro, Felipão irá alcançar a marca de 200 vitórias no comando do Verdão.

Em sua terceira passagem pelo Palestra Itália, o técnico soma 418 jogos, sendo 199 triunfos, 113 empates e 106 derrotas. Os principais feitos de Scolari sobre o Corinthians são as inesquecíveis classificações na Libertadores nos anos de 1999 e 2000.

Na próxima quarta-feira, o Palmeiras recebe o Cruzeiro no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Na semana seguinte, viaja ao Chile para enfrentar o Colo Colo no primeiro duelo das quartas de final da Copa Libertadores