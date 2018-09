Despiste? Felipão ensaia Palmeiras com ‘estreias’ de jovens da base

Na manhã desta sexta-feira, diferente dos habituais dez minutos, a imprensa pôde acompanhar o triplo do tempo do treino do Palmeiras, na Academia de Futebol. O período foi suficiente para ver uma escalação surpreendente do Verdão, montado por Luiz Felipe Scolari para o clássico contra o Corinthians.

Após o aquecimento dos atletas, Felipão montou o Palestra com Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Victor Luis; Gabriel Furtado, Felipe Melo e Lucas Lima; Artur, Papagaio e Hyoran. Do grupo, Artur nunca começou uma partida como titular com o atual comandante, enquanto Papagaio e Gabriel Furtado sequer entraram em campo.

Após o registro dos jornalistas, a assessoria de imprensa do clube, a pedido da comissão técnica, pediu para que estes se retirassem do CT. Após o jogo contra a Chapecoense, Scolari havia dito que o Alviverde teria contra o Corinthians uma equipe bastante mexida em relação ao confronto seguinte, contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. Depois do duelo contra o Atlético-PR, porém, ele foi menos enfático sobre o assunto.

Certo é que o volante Bruno Henrique e o centroavante Borja estão fora do Derby por conta de lesões na panturrilha. A dupla ainda preocupa para o duelo contra o Cruzeiro. Já Willian e Mayke, que também não treinaram, são dúvidas para o clássico, mas devem atuar contra a Raposa.

Apesar da grande atenção aos torneios de mata-mata, o Verdão também está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro depois de 23 rodadas, com 43 pontos. O Internacional, líder, e o São Paulo, segundo colocado, têm 46 cada. 35 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o Dérbi