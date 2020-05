Atacado por Chiellini, Felipe Melo responde: “Falta de respeito”

Em sua biografia, a ser lançada em breve, o zagueiro italiano Giorgio Chiellini critica asperamente o brasileiro Felipe Melo, chamado de “o pior dos piores”. Após a repercussão das palavras do ex-companheiro da Juventus, o atual jogador do Palmeiras respondeu.

“Dizendo certas coisas, demonstrou ser pouco profissional. Isso é falta de respeito. Paro por aqui e não acrescento mais nada: certas coisas devem ficar no vestiário”, disse Felipe Melo no final da entrevista concedida ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport para rebater Chiellini.

Companheiro do brasileiro na Juventus entre as temporadas de 2009 e 2011, o zagueiro italiano reclamou da postura de Felipe Melo e chegou a dizer à diretoria do clube que considerava o meio-campista uma “maçã podre”. Criticado, o palmeirense respondeu.

“Primeiramente, seria interessante conhecer os episódios aos quais se refere. De qualquer forma, para mim não é problema nenhum responder a esse zagueiro. Quando estava em Turim, não faltei ao respeito com ninguém”, disse Felipe Melo, reprovando a decisão de Chiellini de criticá-lo por meio de biografia.

“Desculpa, mas é muito fácil falar mal dos outros em um livro. Talvez esse zagueiro ainda esteja com raiva de mim porque, quando fui ao Galatasaray, eles acabaram eliminados da Copa dos Campeões. Ou porque a Inter ganhou tudo e sou interista. Ele é assim: se faz de fenômeno”, disse Felipe Melo.

Em sua réplica ao zagueiro italiano, o jogador do Palmeiras lembra ainda uma vitória da Seleção Brasileira sobre a Itália rumo ao título da Copa das Confederações 2009. Para completar, Felipe Melo afirmou que Giorgio Chiellini “não ganhou nada” em nível internacional.