John Kennedy diz acreditar em classificação do Fluminense na Libertadores

Após sair atrás do placar, o Fluminense buscou o empate contra o Independiente Rivadavia por 1 a 1, na Argentina, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com apenas dois pontos em quatro jogos, o time brasileiro segue na lanterna do Grupo C, mas ainda sonha com a classificação para as oitavas. Autor do gol de empate, John Kennedy demonstrou confiança na possibilidade de avançar à próxima fase.

"O gol foi importante porque mantém a gente vivo na briga. Eu acho que a gente tem que virar a chavinha, tem que tirar tudo o que falam, que tem crise no nosso time, chegar em casa e classificar. Ganhar os dois jogos que estão vindo e classificar. O Fluminense não pode ficar de fora das oitavas da Libertadores, não pode deixar de classificar, então a gente tem que chegar em casa agora e ganhar, tem que treinar e ganhar.", disse.

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Após retornar de lesão, o argentino Lucho Acosta também demonstrou sua confiança na classificação do Fluminense.

"É uma grande chance de seguir lutando, este grupo não se dá por vencido e até o final vamos seguir lutando.", declarou.

Situação na Libertadores

Com o resultado, o Fluminense foi a dois pontos e segue na lanterna do Grupo C, com um ponto a menos que o La Guaira, que é o terceiro, e três pontos atrás do vice Bolívar, com apenas dois jogos para disputar. O Rivadavia, por sua vez, lidera com 10 pontos e garantiu sua classificação às oitavas.

Próximo jogo do Fluminense

⚔️ Jogo: Fluminense x Vitória

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 15

📅 Data: 9 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 18h (de Brasília)

🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)