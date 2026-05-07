Santos é derrotado pela Ferroviária na estreia do Paulistão F

O Santos estreou no Paulistão F com derrota na noite desta quarta-feira. Na Arena Fonte Luminosa, o time alvinegro acabou superado por 2 a 1 pela Ferroviária.

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Situação na tabela

Com o resultado, o Santos segue zerado na tabela de classificação. A Ferroviária, por sua vez, marca os primeiros três pontos e figura na segunda colocação.

📋 Resumo do jogo

🔴 FERROVIÁRIA 2 x 1 SANTOS ⚪

🏆 Competição: Paulistão F (primeira rodada)

🏟️ Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

📅 Data: 06 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

GOLS

⚽Thayslane, aos 35' do 1ºT (Ferroviária)

⚽Micaelly, aos 4' do 2ºT (Ferroviária)

⚽Analuyza, aos 37' do 2ºT (Santos)

Como foi o jogo

Aos 35 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti, Thayslane bateu no canto direito e colocou a Ferroviária em vantagem. Na etapa complementar, aos quatro minutos, Micaelly recuperou uma sobra na área e finalizou cruzado, aumentando a vantagem do time da casa.

Aos 37 minutos do segundo tempo, o Santos chegou a diminuir por meio de Analuyza, o que não foi suficiente para evitar a derrota do time visitante na estreia pelo Paulistão F.

Próximos jogos

FERROVIÁRIA

Flamengo x Ferroviária (décima rodada do Brasileiro feminino)

(décima rodada do Brasileiro feminino) Data e horário: 11/05 (segunda-feira), às 19h (de Brasília)

SANTOS

Fluminense x Santos (décima rodada do Brasileiro feminino)

(décima rodada do Brasileiro feminino) Data e horário: 09/05 (sábado), às 16h (de Brasília)

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