Capitão da Juve dispara em sua biografia: “Felipe Melo era o pior dos piores, maçã podre”

No próximo dia 12 de maio, o zagueiro e capitão Juventus, Chiellini, lançará uma biografia de sua carreira. O livro será chamado “Io, Giorgio” (Eu, Giorgio), e promete histórias curiosas e polêmicas. Felipe Melo, zagueiro do Palmeiras, é um que estará nas páginas da obra, retratado de forma peculiar.

Felipe Melo e Chiellini jogaram juntos com a camisa da própria Velha Senhora entre 2009 e 2011. Em trecho divulgado pelo jornal La Repubblica, o defensor italiano contou um pouco sobre como era o relacionamento dos dois e não mediu palavras para se referir ao palmeirense.

“O pior era Felipe Melo: o pior dos piores. Não aguento as pessoas que não têm respeito e que sempre vão contra tudo. Com ele, estava sempre no limite da briga. Falei para a diretoria que ele era uma maçã podre”, diz.

Outro que não saiu ileso no livro foi o atacante Balotelli. Segundo Chiellini, o explosivo goleador não tem bom relacionamento com todos e foi difícil conviver ao seu lado na disputa da Copa das Confederações de 2013, no Brasil, quando os dois estavam com a seleção italiana.

“Balotelli é uma pessoa negativa, que não tem nenhum respeito pelo grupo. Na Copa das Confederações de 2013, não ajudou em nada, merecia umas bofetadas”, finalizou.