Árbitro relata reclamações de Murilo na súmula: “Vocês são uma vergonha”

O árbitro Felipe Fernandes de Lima relatou reclamações do zagueiro Murilo após expulsá-lo de campo no início do segundo tempo na vitória do Palmeiras sobre o Athletico-PR por 1 a 0, no último domingo, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Relato ainda que, após a expulsão, o jogador expulso veio em minha direção com os seguintes dizeres: 'A sua arbitragem é uma vergonha, vergonha, vergonha'", registrou o juiz na súmula da partida.

"Enquanto saia de campo esse mesmo atleta se dirigiu ao quarto árbitro e repetiu os seguintes dizeres: "Vergonha, vocês são uma vergonha'", acrescentou Felipe Fernandes de Lima.

Murilo foi expulso aos dois minutos da etapa final após cometer uma falta tática e segurar Viveros, que poderia iniciar um ataque promissor. Já pendurado por uma falta no mesmo jogador no primeiro tempo, o defensor do Palmeiras recebeu o segundo amarelo e deixou o campo mais cedo.

Suspenso pelo cartão vermelho, o camisa 26 é baixa confirmada do Verdão para o confronto diante do Red Bull Bragantino. A bola rola no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Situação na tabela

Com o resultado, o Palmeiras se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, com uma vantagem de seis pontos sobre o segundo colocado. O Verdão alcançou os 29 pontos e chegou ao nono jogo de invencibilidade, com sete vitórias e dois empates no recorte.

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Jacuipense (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 23/04 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Red Bull Bragantino x Palmeiras (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 26/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)