Murilo é expulso contra o Athletico-PR e vira desfalque para o Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras ganhou um desfalque para o duelo contra o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Murilo foi expulso na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, neste domingo, no Allianz Parque, e precisará cumprir suspensão automática.
Murilo foi expulso pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima aos dois minutos do segundo tempo. O camisa 26 já havia sido punido com o cartão amarelo no primeiro tempo por falta em Viveros. Na etapa complementar, o zagueiro fez nova falta no colombiano, desta vez no meio-campo, e parou um contra-ataque, recebendo o segundo amarelo e, em seguida, o vermelho.
O jogador, então, é baixa confirmada do Palmeiras para o confronto diante do Red Bull Bragantino. A bola rola no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).
Sem Murilo, a comissão técnica de Abel Ferreira conta com apenas com Bruno Fuchs e com o jovem Benedetti para a posição. O camisa 3, inclusive, foi acionado no jogo contra o Athletico-PR logo após a expulsão e entrou no lugar de Flaco López.
Na atual temporada, Murilo soma 19 partidas com a camisa alviverde, com três gols e uma assistência.
Situação na tabela
Com o resultado, o Palmeiras se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, com uma vantagem de seis pontos sobre o segundo colocado. O Verdão alcançou os 29 pontos e chegou ao nono jogo de invencibilidade, com sete vitórias e dois empates no recorte.
100% DE APROVEITAMENTO EM CASA! 🟢⚪️
VITÓRIA SOBRE O ATHLETICO-PR, LIDERANÇA DEFENDIDA E O POSTO DE MELHOR MANDANTE DA COMPETIÇÃO, COM 6 VITÓRIAS EM 6 JOGOS, É ALVIVERDE! 💚
🏆 Palmeiras 1x0 Athletico-PR
⚽️ Gustavo Gómez#FimDeJogoSEP #PALxCAP pic.twitter.com/Iq19mvGETT
— SE Palmeiras (@Palmeiras) April 19, 2026
Próximos jogos do Palmeiras
Palmeiras x Jacuipense (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)
Data e horário: 23/04 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Red Bull Bragantino x Palmeiras (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 26/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)