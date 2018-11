Após vitória contra o Flu, Palmeiras tem 96% de chances de ser campeão

A 34ª rodada do Campeonato Brasileiro ainda não acabou, visto que os jogos entre São Paulo e Grêmio, Flamengo e Santos e Internacional e América-MG, que brigam na parte de cima da tabela, acontecem nesta quinta-feira. Mesmo assim, com o resultado da última quarta-feira, o Palmeiras pulou de 92% de chances de ser campeão da competição para 96%. As informações são de Tristão Garcia, do site especializado em estatísticas Infobola.

O Palmeiras entrou em campo na quarta-feira (14) em um Allianz Parque lotado e venceu o Fluminense, atualmente em 11º, por 3 a 0, com gols de Borja, Felipe Melo e Luan. Agora com 19 jogos de invencibilidade no torneio, o alviverde se aproxima cada vez mais do décimo título nacional de sua história.

Pela frente, os comandados de Felipão enfrentam o Paraná, fora de casa e já rebaixado, no próximo final de semana. Depois, recebem o América-MG, em penúltimo lugar, na quarta-feira; visitam o Vasco, em 14º e lutando contra a zona de rebaixamento e, por fim, pegam o Vitória, atualmente em 18º, em casa.

Perseguidor mais direto do alviverde nessa reta final, o Internacional possui apenas 3% de chances de ser campeão, conforme o site, enquanto o Flamengo, terceiro colocado, tem 1%. Grêmio e São Paulo, que antes era um dos postulantes ao título, não pontuam no quesito.

Se o Palmeiras quiser levantar o caneco já na próxima rodada, é necessário torcer contra esses rivais nas partidas desta noite e também das do final de semana. O Verdão precisa vencer o Paraná, o Inter terá que perder contra o América-MG e pelo menos empatar diante do Botafogo; o Flamengo precisará perder pelo menos uma vez e empatar outra (os duelos são contra o Santos nesta quinta e contra o Sport no domingo), enquanto o Grêmio precisa perder ou contra o São Paulo nesta quinta ou contra a Chape no final de semana.

