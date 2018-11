Felipão se compara ao futebol do Palmeiras: “Alguns acham bonito, outros não”

Luiz Felipe Scolari brincou com os jornalistas ao ser questionado sobre a avaliação que faz de sua equipe. Com a vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense, o Palmeiras chegou à marca de 19 jogos invicto no Campeonato Brasileiro, recorde histórico no torneio nacional por pontos corridos, igualando à série conquistada pelo Corinthians, em 2017.

“Vocês é que têm que dizer isso (se joga bonito, ou não). O Palmeiras da forma que tem jogado pode agradar uns e não agradar outros. Nós tínhamos um projeto e estamos chegando lá. Se não estamos jogando de uma forma brilhante para alguns, estamos jogando de forma concreta para chegar no objetivo. Eu sempre fui um treinador de resultado, nunca me escondi atrás de outra carapuça, eu jogo pelo resultado. Feio ou bonito vai de cada um, para algumas pessoas eu sou bonito”, afirmou o pentacampeão mundial.

Apesar do placar elástico, o duelo não foi tranquilo para o Palmeiras. A primeira chance real de gol aconteceu apenas aos 40 minutos do primeiro tempo, quando Borja abriu o marcador. E na etapa final, Felipe Melo fez o segundo tento alviverde dois minutos após entrar em campo para fechar a equipe e garantir o resultado.

“Eu gosto de pedir para o meu time jogar, não gosto que eles deem a bola para o adversário. Tem determinados momentos do jogo que o time tem que ter uma postura tática mais defensiva, às vezes porque o adversário melhorou, um jogador mais agudo. Ninguém deu para o adversário, eles roubaram porque tem qualidade. É um sistema tático que a gente joga, principalmente quando temos o resultado. Acho que vem tendo um bom aproveitamento”, completou.

Com a vitória, o Alviverde subiu para os 70 pontos, oito a mais que Internacional e Flamengo, segundo e terceiro colocados e que jogam nesta quinta-feira contra contra América-MG e Santos, respectivamente. Já o Flu segue estacionado nos 41 pontos, a quatro da Chapecoense, primeiro time na zona de rebaixamento. A Chape joga amanhã, contra o Botafogo, em casa.