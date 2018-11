Felipe Melo vê gol contra o Flu como um dos mais bonitos da carreira

O Palmeiras deu mais um passo rumo ao título brasileiro na noite desta quarta-feira. Autor de um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense, o volante Felipe Melo celebrou o feito no Allianz Parque e disse ver o tento como um dos mais bonitos de sua longa carreira.

Ainda no primeiro tempo, Diogo Barbosa recebeu de Lucas Lima pela esquerda e cruzou. Willian dividiu com a marcação e a bola sobrou para finalização de Borja. Na etapa complementar, a zaga tricolor afastou cobrança de falta de Dudu pela direita e Felipe Melo, de primeira, acertou um belo chute para ampliar.

“Com certeza (é um dos gols mais bonitos da carreira), pela forma que foi. Pegar a bola no alto é sempre muito difícil. Tem outros gols. Um que fiz quando estava na Juventus, contra a Atalanta. Alguns outros de fora da área, inclusive na Libertadores, pelo Flamengo. Mas acho que a importância do gol diz muito”, disse Melo ao Premiere.

O belo chute do volante palmeirense praticamente acabou com as esperanças do Fluminense. Com o adversário dominado, o time alviverde ainda marcou o terceiro por meio do zagueiro Luan, que usou a cabeça para completar cobrança de falta de Gustavo Scarpa pela direita.

“No segundo tempo, o Fluminense saiu um pouco mais para o jogo e pressionou”, explicou Felipe Melo, que marcou instantes depois de substituir Thiago Santos. “Tenho que exaltar o nome de Deus, que me capacitou para fazer o gol que nos ajudou a ter um pouco mais de tranquilidade”, completou.

Com 70 pontos ganhos, o Palmeiras segue firme na liderança do Campeonato Brasileiro. Internacional (62) e Flamengo (60) pegam América-MG e Santos nesta quinta. Pela 35ª rodada, às 17 horas (de Brasília) deste domingo, o time alviverde encara o Paraná, no Estádio do Café.