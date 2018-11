Scarpa fala sobre reencontro com o Fluminense após fim do imbróglio jurídico

Gustavo Scarpa reencontrou o Fluminense nesta quarta-feira, em vitória do Verdão por 3 a 0 no Allianz Parque, pela primeira vez desde que o imbróglio jurídico envolvendo o meia e o clube carioca foi encerrado. Após o duelo, o atleta admitiu que a partida foi diferente, mas fez questão de deixar o passado no Tricolor de lado.

“É diferente enfrentar amigos que eu convivi por cinco anos, mas é legal porque a gente venceu. Feliz com a campanha que a gente vem fazendo e fora isso, o que aconteceu extracampo já passou, não interfere em nada com a minha amizade com meus ex-companheiros extracampo. Vida que segue”, afirmou.

Gustavo Scarpa esteve em campo como titular na partida que terminou por colocar Felipão no comando do Palmeiras. No primeiro turno, em derrota do Verdão por 1 a 0 para o Fluminense no Maracanã, que causou a demissão do técnico Roger Machado, o meia teve seu primeiro reencontro com o Fluminense.

Com a vitória, o Alviverde subiu para os 70 pontos, oito a mais que Internacional e Flamengo, segundo e terceiro colocados e que jogam nesta quinta-feira contra América-MG e Santos, respectivamente. O próximo duelo do Palmeiras será no domingo, contra o Paraná, em Londrina.

“Não podemos cair no comodismo, não pode achar que o campeonato está ganho. Precisamos de pelo menos mais duas vitórias. Sabemos que o Paraná não tem nada a perder, já estão rebaixados então vãos entrar em campo mais leves, mas nós estaremos concentrados sem dúvida nenhuma. Procurar vencer e manter a vantagem”, completou.