Palmeirenses não secarão rivais para serem campeões domingo, contra o Paraná

As partidas de Internacional, Flamengo e Grêmio nesta quinta-feira determinarão se há a possibilidade de o Palmeiras ser decacampeão brasileiro no próximo domingo, diante do Paraná, em Londrina. Os atletas do Verdão, porém, não estão preocupados em secar os rivais nas partidas desta noite.

“A gente faz a nossa parte. Claro que existem adversários logo atrás que, se empatarem ou perderem para nós será uma coisa boa. Mas não ficamos preocupados com isso. Para ir em busca do título brasileiro só depende de nós. Basta fazermos nosso trabalho bem feito, estamos fazendo e queremos seguir assim”, afirmou o volante Bruno Henrique.

Para ter chances de ser campeão no domingo, o Verdão precisa que o Internacional não vença o América-MG nesta quinta-feira, em Porto Alegre, que o Flamengo seja derrotado em uma de suas próximas partidas (Santos, hoje, no Rio de Janeiro, e Sport em Pernambuco), e o Grêmio não vença seus dois jogos (São Paulo, nesta noite, e Chapecoense).

“É uma situação em que estamos na frente, mas nós jogadores e comissão técnica sabemos que ainda precisamos fazer muito para chegar ao título. A gente sabe que está no cominho certo só que sabemos também que é jogo a jogo para ganhar o título. Estamos pensando só no Paraná”, completou Bruno Henrique.

De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Palmeiras tem 96% de chances de ser campeão. O duelo contra o rebaixado Paraná acontece neste domingo, às 17h (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina.