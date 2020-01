Allianz Parque segue em obras: veja como está a troca do gramado

As obras de substituição do gramado natural pelo sintético seguem a todo vapor no Allianz Parque. Nesta sexta-feira, a conta oficial do Twitter da casa do Palmeiras publicou fotos de como estão as mudanças e animou os torcedores.

Toda grama natural já foi removida e o próximo passo das obras é a nivelar toda base de brita e manter o padrão de medidas e requisitos da FIFA.

A opção pelo sintético foi feita pela diretoria palmeirense para que o Verdão perca o menor número de jogos no estádio, independentemente da realização de shows e eventos no local.

A previsão de entrega do gramado artificial é para o início de fevereiro, fazendo com o que o Palmeiras perca pelo menos dois jogos no Allianz Parque – o clássico com o São Paulo, no dia 26, que será realizado em Araraquara, e o jogo contra o Oeste, ambos pelo Campeonato Paulista.