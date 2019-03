Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para Palmeiras e Ponte Preta

O Palmeiras recebe a Ponte Preta nesta quarta-feira pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista e 22 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, conforme informações divulgadas pelo site oficial do clube.

O alviverde já está classificado para as quartas de final da competição e dificilmente perderá a liderança do grupo B, mesmo se sair derrotado da partida desta noite. Isso porque o Novorizontino, segundo colocado e seu adversário na próxima fase, possui exatamente três pontos a menos, mas um saldo de gols bem abaixo: sete contra um. Portanto, para assumir a liderança da chave, o time de Novo Horizonte precisaria golear e torcer por uma eventual uma derrota do Palmeiras.

VEJA MAIS:

Veja tudo sobre o Palmeiras para o jogo contra a Ponte Preta

Tri paulista, Dracena valoriza estadual e mira tetra pelo Palmeiras

Dracena aprova inscrição de Juninho e elogia: “Não fez biquinho”

Palmeiras faz último ensaio e não terá Deyverson por até três semanas

A Ponte Preta, por outro lado, não tem mais pretensões no Paulistão. Mesmo com a quarta melhor campanha geral, é a terceira do grupo A com 19 pontos e não consegue alcançar nem o RB Brasil, líder com 24, nem o Santos, segundo colocado com um ponto a menos. Por isso, apenas cumpre tabela no Allianz Parque nesta noite, às 21h30 (de Brasília).

Para o duelo, o técnico Luis Felipe Scolari precisará improvisar na zaga, porque Antonio Carlos está suspenso, Luan em recuperação física e Gustavo Gómez servindo a seleção paraguaia. A provável formação do Verdão deve ter, portanto, Jailson (Prass); Marcos Rocha, Thiago Santos, Edu Dracena e Victor Luis; Jean, Bruno Henrique e Lucas Lima; Carlos Eduardo, Felipe Pires e Borja (Zé Rafael).

Além de permanecer na liderança de seu próprio grupo, o Palmeiras também tem a aspiração de fechar em primeiro na tabela geral, à frente de RB e Santos, por isso, precisa torcer contra os rivais nesta noite e fazer a lição de casa para os 20 mil torcedores que adquiriram antecipadamente os ingressos.