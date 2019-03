Tri paulista, Dracena valoriza estadual e mira tetra pelo Palmeiras

Aos 37 anos de idade, o zagueiro Edu Dracena é um dos jogadores mais premiados em atividade no futebol brasileiro. Dono de três títulos paulistas, o experiente defensor valoriza o torneio estadual e mira o tetra com a camisa do Palmeiras, já classificado às quartas de final.

“O Paulista é muito importante para nós, palmeirenses. O clube não ganha há mais de 10 anos. Isso acaba de certa forma pressionando e motivando a gente para conquistar. Já tive a chance de vencer três vezes e sei o quão importante é para a temporada”, afirmou Dracena.

Em sua passagem bem-sucedida pelo Santos, o zagueiro conquistou o tricampeonato paulista nas temporadas de 2010, 2011 e 2012. Com o título estadual no primeiro semestre, o clima fica mais favorável para brigar no restante da temporada, conta Dracena.

“Ganhando o Paulista, dá um alívio. É claro que você não vai baixar a guarda e relaxar, mas dá tranquilidade. Quando chega no mata-mata, time grande é time grande. Queremos chegar na final, como em 2018. Não ganhamos, mas, nesse ano, quem sabe?”, vislumbrou.

O Palmeiras acabou derrotado pelo Corinthians na decisão de do Campeonato Paulista de 2018. Inconformado com a arbitragem de Marcelo Aparecido, que marcou pênalti sobre Dudu e voltou atrás, o presidente Maurício Galiotte passou a chamar o torneio de “Paulistinha”.

O time alviverde encerra sua participação na primeira fase do torneio estadual às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, contra a Ponte Preta, no Allianz Parque. Com uma série de desfalques na defesa, Felipão deve armar o miolo com o volante Thiago Santos ao lado de Edu Dracena.