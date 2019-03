Dracena aprova inscrição de Juninho e elogia: “Não fez biquinho”

O zagueiro Juninho será inscrito pelo técnico Luiz Felipe Scolari nas quartas de final do Campeonato Paulista. Após conquistar um lugar de forma improvável no elenco principal do Palmeiras, o jovem defensor de 24 anos foi elogiado pelo veterano Edu Dracena.

Contratado em 2017 após passar pelo Coritiba, Juninho não brilhou em seus primeiros jogos pelo Palmeiras e acabou contestado pela torcida. O zagueiro, emprestado ao Atlético-MG no ano passado, retornou à Academia de Futebol cotado para uma nova transferência, ficando fora do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores.

“A pior coisa para um atleta é o que o Juninho passou, de não ser inscrito. Mas, por mais que a situação fosse difícil, ele em nenhum momento deixou de treinar, fez biquinho ou ficou desmotivado. Pelo contrário. Tanto é que foi premiado pelo Felipão com a inscrição na segunda fase. É merecedor e tem nossa confiança”, disse Dracena.

Os clubes classificados às quartas de final do Campeonato Paulista poderão fazer quatro substituições na lista inicial de 26 inscritos. Ao anunciar que Juninho será uma das trocas na relação, Felipão também elogiou sua postura e disse que o time precisa de um zagueiro canhoto.

“O futebol é dinâmico e maluco. Você pode passar do céu ao inferno em 90 minutos. Daqui a pouco, pega confiança e credibilidade com os torcedores. O mais importante é dar suporte aos jovens para que eles mostrem o potencial. Nós, mais experientes, estamos aqui para isso”, disse Dracena.

O Palmeiras, aliás, tem uma série de problemas na defesa para enfrentar a Ponte Preta às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Sem Luan (lesionado), Gustavo Gomez (convocado) e Antônio Carlos (suspenso), o volante Thiago Santos deve atuar ao lado de Edu Dracena.