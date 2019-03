De olho em melhor campanha, Palmeiras muda para pegar a Ponte

O Palmeiras, classificado antecipadamente às quartas de final do Campeonato Paulista, encerra sua participação na primeira fase às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, contra a Ponte Preta. No Allianz Parque, o técnico Luiz Felipe Scolari deve mandar a campo uma escalação bem modificada.

Sem Antônio Carlos (suspenso), Gustavo Gomez (convocado) e Luan (lesionado), a tendência é que o volante Thiago Santos seja improvisado ao lado de Edu Dracena na zaga. No gol, Fernando Prass e Jailson são as alternativas para substituir Weverton (convocado).

No ataque, com Deyverson lesionado, Felipão tem a opção de usar Miguel Borja ou escalar Carlos Eduardo no comando de ataque, como fez contra o São Paulo. Na medida do possível, o técnico pode poupar os pendurados Felipe Melo, Thiago Santos, Mayke, Diogo Barbosa, Moisés e Borja, além de Luan.

Com 22 pontos ganhos, o Palmeiras disputa com Red Bull (24) e Santos (23) o posto de melhor equipe da primeira fase, o que garante a vantagem de decidir em casa nas etapas eliminatórias. Confirmado entre os titulares, Edu Dracena mira o triunfo.

“Todo jogo é importante. Mesmo classificado, se o Palmeiras não der conta do recado, a cobrança é grande. Temos que fazer nosso papel, independentemente do momento e da posição no torneio”, disse o veterano. “Queremos manter a liderança do grupo e chegar perto da geral, que é nosso objetivo”, acrescentou.

Embora detenha a quarta melhor campanha do Paulista, a Ponte Preta encara o Palmeiras sem chances de classificação. Assim, o técnico Jorginho tem a chance de testar alguns jogadores. O volante Édson, suspenso pelo terceiro amarelo, é desfalque certo e Matheus Vargas, com incômodo muscular, pode ficar fora.

“Eu não quero contestar o regulamento, mas é muito triste para nós ter a quarta melhor campanha do Paulistão e estar fora das quartas de final. Vamos enfrentar agora uma grande equipe e temos que ter a dose certa, porque já estamos pensando no outro jogo da Copa do Brasil (contra a Aparecidense)”, disse Jorginho.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X PONTE PRETA

Data: 20 de março de 2019, quarta-feira

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Marcio Henrique de Gois

Assistentes: Eduardo Vequi Marciano e Risser Iarussi Corrêa

PALMEIRAS: Jailson (Prass); Marcos Rocha, Thiago Santos, Edu Dracena e Victor Luis; Jean, Bruno Henrique e Lucas Lima; Carlos Eduardo, Felipe Pires e Borja (Zé Rafael)

Técnico: Felipão

PONTE PRETA: Ivan; Luis Ricardo, Reginaldo, Renan Fonseca e Diego Renan; André Castro, Gerson Magrão, Matheus Oliveira e Tiago Real; Júlio Cesar e Thalles

Técnico: Jorginho

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com