Palmeiras faz último ensaio e não terá Deyverson por até três semanas

O Palmeiras encerrou sua preparação para enfrentar a Ponte Preta com um treinamento na tarde desta terça-feira. Vitimado por lesão no treinamento do dia anterior, o atacante Deyverson, enfim liberado após cumprir seis partidas de suspensão, precisará de até três semanas para retornar.

Deyverson tomou uma pancada na última segunda e, após exames, teve diagnosticada lesão no posterior da coxa. Apostar no centroavante colombiano Miguel Borja ou usar Carlos Eduardo no comando de ataque, como fez contra o São Paulo, estão entre as alternativas do técnico Luiz Felipe Scolari.

Contra a Ponte Preta, o Palmeiras também tem uma série de problemas no setor defensivo. Antônio Carlos (suspenso), Gustavo Gomez (seleção) e Luan (lesionado) são desfalques certos, o que deve levar Felipão a improvisar o volante Thiago Santos ao lado do veterano Edu Dracena. Weverton (convocado) é mais um fora.

Durante o breve período do treinamento desta terça aberto à imprensa, foi possível observar em campo a presença do jovem zagueiro Vitão, aparentemente recuperado de fadiga muscular. Antes, o experiente Edu Dracena concedeu entrevista e falou em conversar com seu novo parceiro para buscar o melhor desempenho.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Contra a Ponte Preta, além de descansar os titulares para as quartas de final, o Palmeiras pode ainda poupar os pendurados: Luan, Felipe Melo, Thiago Santos, Mayke, Diogo Barbosa, Moisés e Borja. Os cartões serão zerados no fim da primeira fase, mas quem tomar o terceiro amarelo no último jogo precisa cumprir suspensão.

Uma possível escalação para o duelo tem Jailson (Prass); Marcos Rocha, Thiago Santos, Edu Dracena e Victor Luis; Jean, Bruno Henrique e Lucas Lima; Carlos Eduardo, Felipe Pires e Deyverson (Borja ou Zé Rafael). O jogo será realizado às 21h30 (de Brasília) de quarta-feira, no Allianz Parque.