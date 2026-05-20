Freytes evita apontar culpados em gol sofrido pelo Fluminense: “Somos um time”

O zagueiro Freytes saiu em defesa do elenco do Fluminense após a vitória por 2 a 1 sobre o Bolívar, nesta terça-feira, no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Após a partida, o defensor evitou apontar culpados pelo gol sofrido pela equipe carioca e reforçou o discurso de união em meio ao momento delicado vivido na competição.

VENCE O FLUMINENSE! Flu bate o Bolívar por 2 a 1 e vai pra última rodada da fase de grupos lutando pela vaga! VAMOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/BJAfhaueL8 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 20, 2026

"Queremos o melhor para o Fluminense"

“Somos um time. Não é apenas um que comete um erro. Não é o Freytes, o Arana, o Hércules ou o John Kennedy. Não é ninguém. Todos somos um time. Vamos trabalhar e corrigir internamente. Não é hora de dar desculpas e apontar o dedo. Estamos todos do mesmo lado e queremos o melhor para o Fluminense”, afirmou em entrevista à ESPN.

O Tricolor abriu o placar logo aos seis minutos, com Luciano Acosta, mas viu o Bolívar empatar ainda na primeira etapa, após lançamento para Romero, que ganhou de Arana e Freytes, e finalização de Melgar. Na etapa final, John Kennedy marcou o gol da vitória e manteve viva a esperança de classificação às oitavas de final.

Situação na tabela

Apesar do triunfo no Maracanã, o Fluminense segue em situação complicada na chave. A equipe soma cinco pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo C, atrás justamente do Bolívar no saldo de gols.

Para avançar, o time comandado por Luis Zubeldía precisa vencer o La Guaira na última rodada e torcer por uma derrota do Bolívar diante do Independiente Rivadavia, além de tirar uma diferença de dois gols no saldo.

Próximo jogo do Fluminense

Jogo: Mirassol x Fluminense

Competição: Campeonato Brasileiro - 17ª rodada

Data e hora: Sábado, 23 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

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