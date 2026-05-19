Fluminense vence o Bolívar e mantém esperança de avançar na Libertadores

Nesta terça-feira, no Maracanã, o Fluminense venceu o Bolívar por 2 a 1, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Os gols do time da casa foram marcados por John Kennedy e Acosta, enquanto Melgar fez para os visitantes. O resultado positivo, deixou a equipe carioca viva na competição.

JOOOOOHHNNN KENNEDY COLOCA O FLU EM VANTAGEM NOVAMENTE! POR MAIS, FLUMINENSE! pic.twitter.com/VhAqH8R6cZ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 19, 2026

Situação na tabela

Com o resultado, Fluminense e Bolívar seguem empatados na tabela do Grupo C, com cinco pontos. No entanto, a equipe boliviana ocupa o segundo lugar por conta do saldo de gols, enquanto os mandantes do confronto desta terça estão na terceira colocação.

Deste modo, para se classificar, o Flu precisa vencer o La Guaira na última partida, que será na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, enquanto o Bolívar tem que perder para o Independiente Rivadavia. Além disso, a equipe carioca precisa tirar uma diferença de dois gols no saldo.

📋 Resumo do jogo

🔴🟢 FLUMINENSE 2 x 1 BOLÍVAR🔵⚪

🏆 Competição: Copa Libertadores

🏟️ Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📅 Data: 19 de maio de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Freytes, Acosta, Ganso e Guga (Fluminense); Echeverria e Romero (Bolívar)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum.

Arbitragem

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Andrés Matonte (URU) Assistentes: Andrés Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU)

Andrés Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU) VAR: Leodan González (URU)

Gols

⚽ Luciano Acosta, aos 6' do 1ºT (Fluminense)

⚽ Melgar, aos 24' do 1ºT (Bolívar)

⚽ John Kennedy, aos 25' do 2ºT (Fluminense)

🔴🟢FLUMINENSE: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Freytes e Arana; Nonato (Castillo), Hércules e Acosta; Savarino (Ganso), John Kennedy (Cano) e Canobbio (Soteldo).

Técnico: Maxi Cuberas

🔵⚪BOLÍVAR: Lampe; Gariglio, Arreaga e Echeverria; Jesús Sagredo (Luis Paz), Robson Matheus, Leonel Justiniano, Melgar (Vaca) e José Sagredo; Pato Rodríguez (Lucas Chávez) e Romero.

Técnico: Vladimir Soria

Como foi o jogo

Precisando da vitória a qualquer custo, o Fluminense abriu o placar aos seis minutos de jogo. Guga chegou na linha de fundo e cruzou para Canobbio, que parou em Lampe. No rebote, Acosta chutou de primeira para marcar.

O empate dos bolivianos veio aos 24 minutos, quando Justiniano lançou para Romero. O atacante escorou de cabeça para Melgar chegar finalizando, sem chances para Fábio. Aos 25 do segundo tempo, Soteldo fez boa jogada pela esquerda e tentou cruzar. A bola desviou e parou no pé de John Kennedy, que bateu de primeira no cantinho esquerdo do goleiro.

Próximos jogos

Fluminense

Jogo: Mirassol x Fluminense

Competição: Campeonato Brasileiro - 17ª rodada

Data e hora: Sábado, 23 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Bolívar

Jogo: Bolívar x Guabirá

Competição: Campeonato Boliviano - 9ª rodada

Data e hora: Domingo, 24 de maio de 2026, às 18h15 (de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)