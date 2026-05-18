Pedro valoriza empate do Flamengo e comenta expectativa por convocação

O atacante Pedro valorizou o empate do Flamengo por 1 a 1 com o Athletico-PR, neste domingo, na Arena da Baixada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol rubro-negro, o camisa 9 também comentou a expectativa para a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, que será anunciada nesta segunda-feira por Carlo Ancelotti.

#FimDeJogo na Arena da Baixada! Flamengo luta até o final e empata em 1 a 1 com Athletico-PR. Pedro fez o gol do Mengão! #CAPxFLA pic.twitter.com/s7J4MZ58Dx — Flamengo (@Flamengo) May 18, 2026

"Importante pontuar"

“Agradecer a Deus por mais um gol e uma boa partida. Toda equipe se entregou ao máximo. Aqui é um campo muito difícil de se jogar. É um sintético que a bola corre muito mais que os outros do Brasil. Mas não é desculpa, o primeiro tempo foi abaixo. No segundo, equilibramos mais o jogo. Importante pontuar”, afirmou ao SporTV.

Pedro ainda destacou a sequência decisiva do Flamengo na temporada. O Rubro-Negro enfrenta o Estudiantes nesta quarta-feira, pela Libertadores, antes do duelo direto contra o Palmeiras no próximo sábado, pelo Brasileirão.

“Claro que a gente queria a vitória. Hoje duelamos bem e trabalhamos bem no segundo tempo. Fizemos um jogo importante. É focar na Libertadores e depois no Palmeiras”, completou.

De olho na Seleção

Presente na pré-lista de Carlo Ancelotti, Pedro admitiu ansiedade pela convocação final para a Copa do Mundo de 2026. O treinador italiano esteve na Arena da Baixada acompanhando a partida entre Athletico-PR e Flamengo.

“Ainda não sei que horas vai ser o treino amanhã, mas sem dúvidas vou acompanhar (a convocação). A expectativa é boa, Deus sabe de tudo. Coloco minha vida nas mãos Dele. O que acontecer sei que vai ser a vontade Dele. Fico feliz por estar no radar. Ter chance de estar na seleção já é gratificante. Sem dúvidas, estou confiante”, declarou.

A lista final de Carlo Ancelotti será divulgada nesta segunda-feira, às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

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