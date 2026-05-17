Neymar tenta dar "último recado" antes de convocação em palco onde já brilhou pela Seleção

O jogo entre Santos e Coritiba, que acontece na manhã deste domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), tem um gosto mais especial para Neymar, que tenta dar seu último recado para Carlo Ancelotti, antes de o técnico anunciar a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026.

O trunfo do astro santista é o palco do jogo, onde Neymar já brilhou com a camisa da Seleção Brasileira. No local, com a Amarelinha, ele marcou quatro gols e deu quatro assistências em cinco jogos. Pelo Santos, ele disputou apenas um jogo no estádio e passou em branco.

Para isso, Neymar terá a casa cheia. O Santos divulgou, nesta semana, que os ingressos destinados à torcida do Peixe foram esgotados.

Neymar na pré-lista de Ancelotti

Nos últimos dias, representantes da CBF consultaram o Santos sobre a situação de Neymar, conforme apurado pela Gazeta Esportiva. Incluído em uma pré-lista com 55 nomes para a Copa do Mundo, Neymar não apareceu em nenhuma convocação desde que Ancelotti assumiu o comando da Seleção, em maio de 2025.

A convocação oficial de Ancelotti acontece nesta segunda-feira, às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ). O Mundial será disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá entre junho e julho deste ano. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.

Quer vaga na Copa

Atrapalhado por uma série de problemas físicos, Neymar vem demonstrando evolução no período que antecede a convocação. Aos 34 anos, ele disputou as últimas três partidas do Santos e deve novamente ser titular diante do Coritiba. Nesta temporada, o camisa 10 disputou 14 partidas, marcou seis gols e deu quatro assistências.

Neymar foi convocado para defender a Seleção Brasileira pela última vez em outubro de 2023, em dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Naquela data Fifa, o Brasil empatou com a Venezuela no primeiro jogo e, contra o Uruguai, o então camisa 10 rompeu o ligamento do joelho esquerdo.

O plano do Santos

O jogo é tratado, pela diretoria do Santos, como estratégico pelo peso esportivo. A data, às vésperas da convocação, aumenta a expectativa em torno de Neymar, que ainda busca espaço na Seleção. O Peixe busca dar ao camisa 10 um "grande palco" antes da divulgação da lista final de Ancelotti. Para mandar o jogo no local, o Santos desembolsará R$ 950 mil.

Situação do Santos

O Santos busca a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, o Alvinegro Praiano está na 15ª posição, com 18 pontos - apenas um a mais que o Grêmio, primeiro time no Z4.

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