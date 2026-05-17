Férias e amistoso: Corinthians define planejamento para o elenco durante parada da Copa

O Corinthians definiu o planejamento do elenco, estafe e comissão técnica para o período de paralisação da temporada por conta da Copa do Mundo, que será disputada entre junho e julho deste ano. Após o compromisso marcado para o dia 30 de maio, fora de casa, contra o Grêmio, em Porto Alegre (RS), a delegação corintiana em férias antes do retorno para a sequência da temporada.

O grupo liberado das atividades no CT entre os dias 31 de maio e 24 de junho. A reapresentação está prevista para o dia 25, quando o time dará início a uma intertemporada no CT Dr. Joaquim Grava. De acordo com o executivo de futebol Marcelo Paz, a pausa é fundamental, especialmente pelo desgaste acumulado desde o fim da última temporada.

"No dia 30 de maio é nosso último jogo nesse período . Jogaremos em Porto Alegre, contra o Grêmio, e logo depois, o time profissional e o estafe entram de férias, que vai durar de 31 de maio a 24 de junho. No dia 25 de junho, os jogadores voltam para realizarmos a nossa intertemporada aqui mesmo no CT Dr. Joaquim Grava", disse o dirigente.

O dirigente lembrou que o Corinthians teve menos tempo de preparação no início do ano, já que encerrou a temporada passada mais tarde, após a conquista da Copa do Brasil em cima do Vasco, duelo disputado no dia 21 de dezembro. Depois disso, o Timão teve um breve período de férias e se reapresentou no dia 3 de janeiro.

"Lembrando que o Corinthians foi uma da sequipes que terminou a temporada anteriro mais tarde devido às finais da Copa do Brasil... o título que graças a Deus ficou aqui na nossas mãos. Mas, por isso, tivemos pouco tempo de preparação entre essa data e o início do Campeonato Paulista. Então, vamos dar um período de férias agora e logo depois retornar com toda comissão técnica, estafe e jogadores para a intertemporada aqui no nosso CT, visando as competições e a sequência do calendário do segundo semestre que vai ser importantíssimo para nós", declarou.

Próxima parada: Rio de Janeiro! 🛫 Vamos para 16ª rodada do Campeonato Brasileiro! 🔜#VaiCorinthians pic.twitter.com/f6V3yd0C7g — Corinthians (@Corinthians) May 16, 2026

Corinthians planeja disputar amistoso

Além dos treinamentos, o Corinthians também trabalha para a realização de um amistoso como parte da preparação. A partida está prevista para o dia 12 de julho, com negociação em estágio avançado para ocorrer na cidade de Cascavel, no Paraná. Segundo Marcelo Paz, os detalhes ainda serão divulgados nas próximas semanas.

"No planejamento dessa intertemporada, que vai durar de 25 de junho até a data do nosso primeiro jogo após o término da Copa do Mundo, vamos realizar treinamentos aqui, algumas vezes em dois períodos, e tem também a programação de um amistoso que hoje está programado para 12 de julho, conversas avançadas para realizar um amistoso na cidade de Cascavel. A comissão técnica já está ciente, preparação física também. Está em trâmites finais, burocráticos e jurídicos para ter o anúncio formal, mas já está na programação, a ser confirmado em breve", finalizou.

Situação do Corinthians

O Corinthians ocupa a 16ª posição do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, apenas a um de distância do Grêmio, que abre a zona do rebaixamento. Na competição nacional, o Timão tem quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas, e tenta se afastar do Z4.

Enquanto isso, na Libertadores, a equipe tem uma campanha quase perfeita. Invicto, com três vitórias e um empate, o Timão já garantiu a vaga nas oitavas de final do torneio continental com duas rodadas de antecedência. Na Copa do Brasil, o time de Diniz também carimbou vaga nas oitavas após vencer o Barra-SC em jogos de ida e volta.

Próximos jogos do Corinthians até a Copa:

17/05 - Botafogo x Corinthians (Campeonato Brasileiro)

21/05 - Peñarol x Corinthians (Copa Libertadores)

24/05 - Atlético-MG x Corinthians (Campeonato Brasileiro)

27/05 - Corinthians x Platense (Copa Libertadores)

30/05 - Grêmio x Corinthians (Campeonato Brasileiro)