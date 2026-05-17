Abel volta a reclamar de calendário e fala sobre lesões no Palmeiras

Após o empate entre Palmeiras e Cruzeiro em 1 a 1, na Arena Barueri, o técnico Abel Ferreira voltou a reclamar do calendário do futebol brasileiro. Em jogo marcado por duas lesões alviverdes ainda no primeiro tempo, o comandante lusitano fez um desabafo sobre a maratona de jogos enfrentadas pelo seu time e ainda comentou as contusões que a equipe vem enfrentando.

"Vou ter que voltar a falar do mesmo e eu não queria falar a mesma coisa... Nós não defendemos o produto, não defendemos o futebol brasileiro, não defendemos os jogadores. Vou ter que falar do mesmo. Nós temos lesões e vou jogar com os que tenho da melhor maneira que tivermos. Se não tiver um lateral, joga um ponta, se não tiver um ponta, jogarei com um médio e não tem problema nenhum", disse o comandante.

Tópico frequente desde a sua chegada, Abel Ferreira já fez alguns desabafos sobre o calendário do futebol nacional. Dessa vez, com seis desfalques por lesão, o treinador foi um pouco mais incisivo nas críticas, revelando que alguns jogadores do Palmeiras chegam a ter "tocs" pela falta de descanso.

"Infelizmente, como eu vos disse várias vezes, às vezes as lesões são por incompetência do treinador pela metodologia de treino, incompetência dos departamentos médicos e outra que tem a ver com viagens, noites não dormidas, gramados péssimos... Isso tudo. Tenho que dizer que muitas vezes que minha equipe vai a jogo e muitos jogadores tem "tocs", não estão 100%. Não dá para fugir disso. É sorte ou azar dos jogadores que se lesionam ou não", continuou.

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E o jogo?

Abel Ferreira também lamentou o resultado contra o Cruzeiro. O português viu o Palmeiras melhor na partida, mas ressaltou que o resultado desejado não veio pelas chances desperdiçadas.

"Hoje foi um jogo muito intenso, muito dinâmico, onde as duas equipes jogaram para ganhar o jogo. Infelizmente, o Palmeiras não ganhou porque foi ineficiente. Infelizmente, em função dessas quatro ou três oportunidades, tínhamos que fazer uma. Não fazemos... O futebol é isso", concluiu.

Fase do Palmeiras

O Palmeiras permanece liderando o Campeonato Brasileiro, agora com 35 pontos. No entanto, a vantagem para o Flamengo, segundo colocado, pode diminuir ainda nesta rodada. Caso o Rubro-Negro vença o Athletico-PR neste domingo, na Arena da Baixada, a distância entre as duas equipes cai para apenas dois pontos. Além do confronto direto entre as equipes na próxima rodada, no Maracanã, a equipe carioca também tem um jogo a menos no torneio.

Na Libertadores, o Palmeiras lidera o Grupo F, com oito pontos. Caso vença o próximo jogo, a equipe garante a vaga nas oitavas de final do torneio continental.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Cerro Porteño (5ª rodada da Copa Libertadores)

Data e hora: 20/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)