Flamengo empata com Athletico e vê Palmeiras a quatro pontos antes de confronto direto

Neste domingo, o Flamengo visitou o Athletico-PR na Arena da Baixada e empatou em 1 a 1, pela 16ª rodada do Brasileirão. O gol do time da casa foi marcado por Stiven Mendoza, enquanto Pedro fez para os visitantes. Com o resultado, o Mengão chega ao confronto direto com o líder Palmeiras com uma desvantagem de quatro pontos.

Situação na tabela

Com o empate, o Flamengo chega aos 31 pontos e ocupa o segundo lugar, a quatro pontos do líder Palmeiras, próximo adversário. No sábado, as equipes se enfrentam às 21h (de Brasília), no Maracanã. Já o Athletico segue na quinta colocação, com 24 pontos.

📋 Resumo do jogo

⚫🔴 ATHLETICO-PR 1 x 1 FLAMENGO 🔴⚫

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro | 16ª rodada

🏟️ Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Felipinho e Jádson (Athletico-PR); Carrascal e Danilo (Flamengo).

🟥 Cartões vermelhos: Danilo (Flamengo).

Arbitragem

Árbitro : Lucas Casagrande (PR)

: Lucas Casagrande (PR) Assistentes : Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Gols

⚽ Stiven Mendoza, aos 11' do 1ºT (Athletico-PR)

⚽ Pedro, aos 38' do 2ºT (Flamengo)

⚫🔴 Athletico-PR⚫🔴

Santos; Esquivel (Gilberto), Aguirre e Arthur Dias; Benavidez, Jadson, Felipinho (Renan Peixoto) e Leonardo Derik; Bruno Zapelli (João Cruz) e Mendoza; Kevin Viveros.

Técnico: Odair Hellmann.

🔴⚫ Flamengo 🔴⚫

Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Saúl (Bruno Henrique), Léo Ortiz e Paquetá; Carrascal (Vitão), Samuel Lino e Pedro (Ayrton Lucas).

Técnico: Leonardo Jardim

Como foi o jogo

O Athletico abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Benavídez recebeu pelo meio e tocou de primeira, por cima da zaga, para Mendoza. O colombiano bateu cruzado e a bola desviou em Léo Ortiz. No lance, Rossi tentou encaixar mas falhou. Aos 38 da segunda etapa, Bruno Henrique foi acionado na esquerda e cruzou para Pedro, que chutou por baixo das pernas de Santos. Oito minutos depois, Danilo cometeu falta em Viveros para matar um contra-ataque e recebeu o segundo cartão amarelo.

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Próximo jogo

Athletico-PR

Jogo: Remo x Athletico-PR

Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

Data: 24 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Mangueirão, em Belém (PA)

Flamengo

Jogo: Flamengo x Estudiantes

Competição: Copa Libertadores (5ª rodada)

Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)