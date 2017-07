Palmeiras busca reação e Cruzeiro joga o ano na Copa do Brasil

Encarada como prioridade, a Copa do Brasil terá fim nesta quarta-feira para Palmeiras ou Cruzeiro. As duas equipes se enfrentam pelas quartas de final da competição às 21h45 (de Brasília), no Mineirão, com a Raposa lutando por sua última chance de conquistar um título neste ano, enquanto o Verdão busca consolidar seu bom momento na temporada.

A mais recente parcial de vendas de ingressos para o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, divulgada no fim da tarde desta segunda-feira, aponta para mais de 33 mil cruzeirenses garantidos para a decisão da vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Com o Corinthians cada vez mais distante no Brasileirão, e os problemas na Sul-Americana, o Cruzeiro encara a Copa do Brasil como chance única de salvar o ano.

“Teremos o apoio do nosso torcedor, o que é importante. Vamos unir nossas forças com o torcedor para fazer um excelente jogo e passar para a próxima fase, que é o nosso objetivo. É assim que vamos encarar, assim que vamos para o jogo. Sabemos da importância dessa competição. O Cruzeiro tem um histórico nela. Vamos fortes, confiantes e buscando nossos objetivos que são as conquistas”, garantiu o capitão.

Para isso, o técnico Mano Menezes vai com o que tem de melhor para o confronto. A única dúvida do treinador celeste seria no meio, com Thiago Neves, no entanto, o atleta participou normalmente do último treinamento antes do duelo. Henrique projeta uma partida bastante complicada, uma vez que o Palmeiras também possui um dos elencos mais qualificados do país. De acordo com o atleta, o Cruzeiro já está 100% focado no duelo.

“Facilidade não existe, porque sabemos das qualidades do adversário. É uma competição que vamos em busca dela. Vamos em busca dos nossos objetivos. Vamos pensar no hoje, que é o Palmeiras. Focar 100% somente neste jogo. A decisão neste momento é o Palmeiras, vamos focados nesta partida”, reiterou.

O Palmeiras precisa de uma vitória simples para avançar à semifinal da Copa do Brasil. Na primeira partida, o Verdão empatou em um jogão por 3 a 3 no Palestra Itália após ir para o intervalo perdendo por 3 a 0. Para esta quarta-feira, Jean espera mais uma grande partida.

“Teremos outro grande jogo, com certeza. Não sei se com tantos gols, mas precisamos marcar para sair com a classificação. Esperamos sair com a vitória e, para isso, precisamos e vamos buscar o gol”, afirmou o camisa 2.

Desde o confronto na capital paulista, há quase um mês, o Verdão entrou em campo outras sete vezes, sendo três triunfos, um empate e outras três derrotas, uma delas contra o próprio Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar da distância entre os jogos de ida e volta, Jean acredita que o tempo pode ser benéfico para as equipes.

“Você pode pegar confiança, se preparar melhor com este tempo, é uma vantagem para as duas equipes. Claro que também há margem para perder jogadores por contusão… Vai ser um jogo muito bom, também por esta distância entre as partidas”, completou.

Em relação ao time que venceu o Sport domingo, na Arena Pernambuco, o Palmeiras deverá ter diversas mudanças. Mayke, Luan, Juninho, Bruno Henrique e Deyverson, titulares contra o Leão, não estão inscritos pelo Verdão na Copa do Brasil.

Em compensação, Dudu, Michel Bastos, Tchê Tchê e Miguel Borja, suspensos contra o Rubro-Negro, estão de volta ao time. Além do quarteto, Felipe Melo, Guerra e Fabiano, poupados nas últimas duas paridas, também reforçam o Alviverde.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO x PALMEIRAS

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 26 de julho de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires Cristhian Passos Sorence (FIFA-GO)

CRUZEIRO: Fábio; Romero (Ezequiel), Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Lucas Silva e Ariel cabral; Thiago Neves; Rafael Sobis e Alisson

Técnico: Mano Menezes

PALMEIRAS: Jailson; Jean, Yerry Mina, Edu Dracena e Egídio (Michel Bastos); Felipe Melo e Tchê Tchê; Róger Guedes, Guerra e Dudu; Miguel Borja (Fabiano)

Técnico: Cuca