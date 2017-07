Jean se vê pronto para sequência como titular e não define posição

Jean está pronto para retomar a titularidade no Palmeiras. Nesta terça-feira, o volante concedeu entrevista coletiva em um hotel em Belo Horizonte, onde o Verdão enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira, e se mostrou à disposição de Cuca para atuar, mas não quis dar detalhes sobre a formação que entra em campo.

“Eu prefiro perguntar para o Cuca, eu não sei de nada. Vamos esperar o treino de tarde, a preleção. Quero jogar”, disse o camisa 2, em relação a partida desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Jean voltou aos gramados no domingo, em vitória por 2 a 0 sobre o Sport, na Arena Pernambuco, após um longo período afastado por conta de um desgaste na articulação do joelho. Na ocasião, Cuca montou o Palmeiras com uma formação contendo três volantes – Thiago Santos e Bruno Henrique completaram o meio-campo -, e para o polivalente jogador, isso apresenta novas opções táticas para os próximos confrontos.

“É uma função que gosto de fazer, sempre fiz (no meio-campo). Fico feliz por ter jogado (contra o Sport), ter voltado depois de um bom tempo sem atuar. Sair com a vitória é prazeroso. Mostramos nossa força. Temos várias opções e fica a critério do professor definir a escalação. Ele vai colocar em campo o que achar melhor de acordo com a formação do Cruzeiro, e vamos acatar. Mostramos a força do elenco e outras opções de formações para quarta”, disse o ataleta.

Apesar do discurso de Jean, a tendência é que o camisa 2 seja titular na lateral-direita nesta quarta-feira. Seu concorrente Mayke não pode atuar na Copa do Brasil, e, no meio-campo, o Verdão tem os retornos de Tchê Tchê e Felipe Melo, suspenso e poupado na última partida, respectivamente.

Assim, uma possível escalação do Alviverde para encarar a Raposa tem Jailson; Jean, Yerry Mina, Edu Dracena e Egídio (Michel Bastos); Tchê Tchê e Felipe Melo; Róger Guedes, Guerra e Dudu; Miguel Borja.

O Palmeiras precisa de uma vitória simples contra a Raposa para avançar à semifinal da Copa do Brasil. Na partida de ida, o Verdão empatou por 3 a 3, após ir para o intervalo perdendo por 3 a 0.

Depois de atuar no Mineirão, a equipe volta para São Paulo depois de 10 dias viajando em sequência. A equipe foi para o Rio na última terça-feira (18) e só volta para casa na quinta-feira.