Ralf minimiza dificuldades e diz que Corinthians está em evolução

O Corinthians não jogou bem, mas venceu o Vila Nova por 2 a 1, em amistoso disputado na noite desta quinta-feira, no Serra Dourada. Um dos líderes do elenco alvinegro, o volante Ralf viu evolução no time em relação à derrota para o Botafogo-SP, no último final de semana.

“É sempre importante estar vencendo. Independentemente se está convencendo ou não, a gente sabia que era mais um jogo de preparação difícil”, disse o jogador, em entrevista coletiva.

“Depois desse recesso, a gente precisava voltar bem. Diante do Botafogo, fomos um pouco abaixo, e hoje [quinta-feira] fomos um pouco melhor. Acredito que contra o Londrina vamos melhorar mais ainda”, acrescentou, projetando o amistoso de domingo.

No primeiro tempo, com o time considerado titular dentro do que o técnico Fábio Carille tinha à sua disposição, o Corinthians sofreu pressão e criou pouco, mas abriu o placar com Vagner Love, que aproveitou lambança da zaga do Vila Nova.

Ralf atribuiu as dificuldades ao período sem jogos. “É normal, a gente teve um recesso, estamos voltando, iniciando tudo de novo. Temos muito que melhorar, temos essa autocrítica, mas sabemos que aos poucos a gente vai chegar lá”, avaliou.

Na etapa complementar, já com todos os reservas, o Timão sofreu o empate em gol de Richard. No entanto, após expulsão de Joseph, Carlos Augusto cruzou na medida para Régis dar a vitória ao Corinthians.

“Às vezes, você faz uma puta exibição e não consegue vencer, então não adianta nada. Às vezes, a gente vai um pouco abaixo e consegue a vitória. Isso dá moral para a gente voltar a jogar bem, vencer os jogos e dar continuidade no Brasileiro”, concluiu.

Pelas lentes da Corinthians TV, os gols de Love e Régis na noite desta quinta-feira, na vitória do Timão sobre o Vila nova, em Goiânia! #VaiCorinthians pic.twitter.com/5wZ9RsaQsG — Corinthians (@Corinthians) 5 de julho de 2019

A continuidade no Campeonato Brasileiro será dada no duelo com o CSA, no dia 14, na Arena Corinthians, pela décima rodada. Com um jogo a menos, a equipe dirigida por Fábio Carille ocupa o décimo lugar do torneio nacional, com 12 pontos ganhos.