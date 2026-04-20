Corinthians perde dupla e desembarca em Santa Catarina para estreia na Copa do Brasil

O Corinthians desembarcou em Santa Catarina na noite desta segunda-feira para a estreia na Copa do Brasil e sofreu duas baixas de última hora para o duelo contra o Barra. O técnico Fernando Diniz não terá o goleiro Hugo Souza e o volante André para a partida de ida da quinta fase, agendada para esta terça-feira.

Hugo Souza e André sequer viajaram com a delegação para Florianópolis, em Santa Catarina. O goleiro ficou fora por dores musculares, enquanto o volante apresentou um quadro gripal.

Os dois estariam aptos a atuar mesmo após serem punidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) depois do Derby, uma vez que a sanção é válida apenas no Campeonato Brasileiro. Contudo, se tornaram desfalques por questões físicas.

Além disso, outros cinco jogadores seguem entregues ao departamento médico e não integram a delegação: Memphis (estiramento do músculo anterior da coxa direita), João Pedro (dores na região do púbis), Charles (lesão no calcanhar direito), Gui Negão (estiramento na coxa direita) e Hugo (cirurgia no joelho direito).

Em contrapartida, Diniz poderá contar com o reforço de Matheuzinho. Em caso semelhante aos de André e Hugo Souza, o lateral direito foi punido pelo STJD com quatro jogos de suspensão após ter sido expulso no clássico contra o Palmeiras, mas poderá atuar normalmente na Copa do Brasil.

Alex Santana também não viaja

Outro nome que também não viajou com a delegação foi Alex Santana. O volante foi inscrito pelo clube na Copa do Brasil, mas segundo avaliação da comissão técnica, ainda não está em plenas condições físicas para voltar aos gramados e, portanto, não foi relacionado.

A última vez que Alex Santana disputou uma partida oficial foi em outubro de 2025, quando entrou em campo pelo Grêmio, em duelo contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. Desde então, não defendeu mais a equipe gaúcha até o final de seu empréstimo.

Sem o trio, o Timão entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Barra-SC, no jogo de ida ida da quinta fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Santa Catarina. O duelo marca a estreia do atual campeão do torneio.

Provável escalação

Uma provável escalação do Corinthians tem: Kauê; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Allan, Matheus Pereira e Lingard; Kayke, Dieguinho (Garro ou Bidon) e Pedro Raul (Yuri Alberto).

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Próximos jogos do Corinthians

Barra-SC x Corinthians (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 20/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Corinthians x Vasco (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 26/04 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)