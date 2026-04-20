Escalação: Corinthians fecha preparação e pode ter mudanças para estreia na Copa do Brasil

O Corinthians finalizou, na manhã desta segunda-feira, a preparação para iniciar a defesa do título da Copa do Brasil. O Timão estreia na competição nesta terça-feira, contra o Barra, de Santa Catarina, e pode ter novidades na escalação. Memphis Depay, ainda em tratamento de uma lesão, esteve em campo.

O Timão visita o Barra a partir das 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, na Ressacada, em Florianópolis (SC), no jogo de ida da quinta fase do torneio.

Como foi o treino?

Após um vídeo com instruções táticas e uma ativação na academia, o elenco realizou dois exercícios táticos sob o comando do técnico Fernando Diniz. O treinador aproveitou o momento para trabalhar diversas situações de jogo. Jogadas de bola parada também foram trabalhadas.

Memphis, em recuperação de uma lesão na coxa direita, foi a campo no CT Dr. Joaquim Grava e realizou atividades acompanhado dos fisioterapeutas. O holandês, porém, ainda não iniciou o processo de transição física.

Após concluir a última sessão de treinos, o elenco alvinegro viaja a Santa Catarina ainda nesta segunda-feira.

Desfalques e retornos

Para o duelo, Diniz contará com os retornos de Matheuzinho e André, que cumpriram suspensão na última rodada do Brasileirão. O goleiro Hugo Souza também está apto a atuar, uma vez que a punição do STJD vale apenas para o Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, o Timão ainda terá à disposição cinco jogadores, entregues ao departamento médico: Memphis (estiramento do músculo anterior da coxa direita), João Pedro (dores na região do púbis), Charles (lesão no calcanhar direito), Gui Negão (estiramento na coxa direita) e Hugo (cirurgia no joelho direito).

Provável escalação

Diniz pode fazer mudanças no Timão e poupar alguns titulares, mandando a campo um time misto, conforme antecipado pelo portal Meu Timão.

Uma provável escalação do Corinthians tem: Kauê; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Allan, Matheus Pereira e Lingard; Kayke, Dieguinho (Garro ou Bidon) e Pedro Raul (Yuri Alberto).

Foco na Copa do Brasil! 🫡 O Coringão encerrou as suas últimas atividades para o confronto de amanhã! 🏴🏳️ 🆚 Barra

🏆 5ª fase (ida)

⏰ 21h30 (horário de Brasília)

🏟️ Ressacada

📺 Amazon Prime 📸 Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/WNgDq35oWm — Corinthians (@Corinthians) April 20, 2026

Próximos jogos do Corinthians

Barra-SC x Corinthians (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 20/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Corinthians x Vasco (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 26/04 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)