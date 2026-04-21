Diniz esboça mudanças em meio a desgaste e tenta equilibrar Corinthians para estreia na Copa do Brasil

Com menos de um mês no comando do Corinthians, o técnico Fernando Diniz fará seu quinto jogo no comando da equipe pela terceira competição diferente. O Timão inicia a defesa do título da Copa do Brasil nesta terça-feira, contra o Barra, clube de Santa Catarina.

Contratado no último dia 6 de abril, Diniz está do outro lado da moeda. O técnico foi vice com o Vasco na última edição da Copa do Brasil justamente para o Corinthians e, agora, comanda o atual campeão. Esta será a terceira competição do comandante, que já disputou a Libertadores e o Brasileirão.

"Para mim, defender esse título é motivo de alegria. Ainda bem que estou aqui agora, afinal de contas, se o Corinthians não tivesse ganhado a Copa do Brasil, nem estaria na Libertadores. É motivo de muita alegria, o Corinthians tem esse histórico recente", valorizou o treinador.

Desfalcado na última partida, o Corinthians terá um reforço importante para a partida. O lateral direito Matheuzinho, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com quatro jogos de suspensão, poderá atuar normalmente, já que a punição é válida apenas para o Campeonato Brasileiro.

O artigo 171 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) prevê que a punição do STJD seja cumprida na mesma competição em que se verificou a infração. O parágrafo 1 do artigo, por sua vez, cita uma exceção ao caso. Se por ventura a suspensão não for cumprida na Série A, por exemplo, poderia ser repassada à Copa do Brasil, outra competição organizada pela CBF.

"Art. 171. A suspensão por partida, prova ou equivalente será cumprida na mesma competição, torneio ou campeonato em que se verificou a infração.

§ 1º Quando a suspensão não puder ser cumprida na mesma competição, campeonato ou torneio em que se verificou a infração, deverá ser cumprida na partida, prova ou equivalente subsequente de competição, campeonato ou torneio realizado pela mesma entidade de administração ou, desde que requerido pelo punido e a critério do Presidente do órgão judicante, na forma de medida de interesse social".

Hugo Souza e André, que também foram punidos pelo STJD, também poderiam entrar em campo sem maiores problemas, mas ficaram de fora da viagem por dores musculares e um quadro de gripe, respectivamente.

Mudanças colocam técnico à prova

Nos últimos dias, o técnico Fernando Diniz admitiu a possibilidade de poupar alguns de seus principais titulares no duelo contra o Barra. Com isso, jogadores com menor minutagem podem ganhar uma chance no 11 inicial, como Kauê, Matheus Pereira, Jesse Lingard, Dieguinho e Pedro Raul.

Os quatro são exemplos de atletas que miram a primeira titularidade sob o comando de Fernando Diniz. O inglês, por exemplo, saiu jogando apenas uma vez desde que chegou ao clube.

"É uma engenharia que temos que levar todos os componentes em consideração para ir escalando o time. Eu sou um cara que gosto de repetir o time, mas não é porque gosto que vou repetir sempre. É uma possibilidade, mas não é uma certeza [preservar alguns atletas]. É o que eu disse anteriormente, vamos avaliar", afirmou Diniz, no sábado, em coletiva após o jogo contra o Vitória.

Fala, Matheuzinho! 🗣️🎙️ Confira o tudo o que aconteceu agora na Corinthians TV 👉🏽 https://t.co/yN6BZnOHAY#VaiCorinthians pic.twitter.com/Nt0VFnoZIb — Corinthians (@Corinthians) April 20, 2026

Esta será a primeira vez que Diniz pode promover grandes alterações na escalação do Corinthians. O treinador deve mandar a campo um time misto, com mudanças que começam já a partir do gol. Com isso, a força inicial do Timão mostrada com Diniz será posta à prova, principalmente por se tratar de um jogo fora de casa.

Um provável Corinthians tem: Kauê; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Allan, Matheus Pereira e Lingard; Kayke, Dieguinho (Garro ou Bidon) e Pedro Raul (Yuri Alberto).

Diniz tem desafio de equilibrar defesa e ataque

Fernando Diniz ainda busca encontrar um equilíbrio no Corinthians, seja entre defesa e ataque ou entre as Copas e os pontos corridos. O treinador disputou quatro partidas no comando do Timão até o momento, com duas vitórias na Libertadores e dois empates, estes no Campeonato Brasileiro.

Acontece que, até o momento, o Corinthians tem sofrido para encontrar um equilíbrio entre defesa e ataque. Diniz corrigiu o sistema defensivo do Timão, que ainda não foi vazado sob seu comando. Contudo, o setor ofensivo amarga dificuldades para criar e converter as oportunidades. Ou seja, quando um parece funcionar, o outro enfrenta adversidades.

No duelo contra o Vitória, por exemplo, a equipe alvinegra saiu de campo sem dar uma finalização a gol sequer. O clube do Parque São Jorge tem o pior ataque do Brasileirão, com apenas oito gols em 12 rodadas. A média na temporada é de um gol por partida, com 25 bolas na rede em 25 jogos.

Diniz admitiu preocupação com a baixa produção ofensiva do Corinthians. "Uma coisa que temos que melhorar é o repertório ofensivo da equipe, em todas as partidas, inclusive essas, como foi com o Vitória. Vamos pegar outros campos parecidos no campeonato e na Libertadores, e temos que produzir mais", afirmou.

Na conquista da Copa do Brasil no ano passado, a campanha alvinegra se sagrou vitoriosa justamente pelo equílibrio entre os setores. O Timão marcou 12 gols e sofreu apenas três em 10 partidas.

Próximos jogos do Corinthians

Barra-SC x Corinthians (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 20/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Corinthians x Vasco (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 26/04 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)