Corinthians atrasa salários do elenco e comissão técnica em meio à crise financeira

Por Alexandre Silvestre

O Corinthians atrasou o pagamento dos salários do elenco profissional e dos integrantes da comissão técnica. Os vencimentos deveriam ter sido quitados nesta quinta-feira, mas o clube não conseguiu cumprir o prazo inicialmente previsto. A informação foi dada primeiramente pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Internamente, a diretoria trabalha para regularizar a situação até a próxima segunda-feira, quando o Timão aguarda a entrada de recursos já provisionados para colocar as pendências em dia.

O atraso ocorre em meio ao delicado cenário financeiro enfrentado pelo clube do Parque São Jorge. Nos bastidores, o Corinthians tenta equilibrar uma série de compromissos financeiros, incluindo pagamentos de dívidas, acordos ligados à RCE, pendências na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) e débitos com a Fazenda Nacional.

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Além disso, o clube também lida com o risco de sofrer um novo transfer ban caso não consiga resolver algumas pendências dentro dos prazos estabelecidos pelas entidades esportivas.

Outro ponto de preocupação envolve a dívida com o Talleres, da Argentina. O Corinthians busca alternativas para resolver o débito de aproximadamente R$ 42 milhões relacionado à negociação do meia Rodrigo Garro.

Nesta semana, o clube ainda foi condenado a pagar cerca de R$ 6 milhões ao Midtjylland, da Dinamarca, em processo envolvendo a contratação do volante Charles.

Apesar das dificuldades financeiras, a diretoria priorizou o pagamento dos funcionários do Parque São Jorge e do CT Joaquim Grava. Os colaboradores receberam normalmente os salários referentes ao mês de abril.



Dentro de campo, o Corinthians tenta minimizar o impacto da turbulência administrativa. O time volta a atuar neste domingo, às 18h30 (de Brasília), diante do São Paulo, na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão ocupa atualmente a 17ª colocação da tabela, com 15 pontos, e busca uma vitória no clássico para deixar a zona de rebaixamento. Já na Libertadores, a equipe vive situação mais confortável e garantiu vaga antecipada nas oitavas de final após o empate contra o Santa Fe e o tropeço do Peñarol diante do Platense.