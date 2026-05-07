Corinthians sofre condenação por Charles e ganha prazo para evitar transfer ban

O Corinthians vive mais uma corrida contra o tempo nos bastidores para evitar problemas com a Fifa. O clube paulista tem até a próxima sexta-feira para chegar a um acordo com o Midtjylland, da Dinamarca, e quitar uma dívida que já supera os R$ 6 milhões referente à contratação do volante Charles.

A cobrança envolve a terceira e última parcela da negociação do jogador, contratado no segundo semestre de 2024. Pelo acordo firmado ainda na gestão de Augusto Melo, o Timão se comprometeu a pagar 1,6 milhão de euros aos dinamarqueses em três parcelas. No entanto, a última delas, no valor de 800 mil euros, venceu em 15 de março de 2025 e não foi paga.

Além do atraso, o contrato previa uma cláusula de segurança em favor do Midtjylland. Em caso de inadimplência em qualquer parcela, o Corinthians aceitou o pagamento de uma multa adicional de 200 mil euros. Com isso, o valor da dívida aumentou consideravelmente nos últimos meses.

O clube europeu acionou a Fifa ainda em outubro do ano passado e venceu o processo. O Corinthians tentou recorrer da decisão na Corte Arbitral do Esporte (CAS), mas sofreu nova derrota. A sentença definitiva foi publicada no último dia 31 de março.

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Agora, o Timão terá de desembolsar os 800 mil euros pendentes, a multa contratual de 200 mil euros, juros anuais de 12%, além de custos processuais e uma penalidade adicional de 60 mil dólares, elevando a cobrança total para pouco mais de R$ 6 milhões.



Caso não consiga resolver a situação dentro do prazo estipulado, o Corinthians corre risco de sofrer um novo transfer ban da Fifa, ficando impedido de registrar jogadores nas próximas janelas de transferências.

A preocupação nos bastidores aumenta porque esta não é a única pendência internacional enfrentada pelo clube. Paralelamente, a diretoria também negocia com o Talleres, da Argentina, uma dívida envolvendo a contratação do meia Rodrigo Garro, avaliada em cerca de R$ 42 milhões.

Enquanto tenta reorganizar as finanças, o Corinthians segue convivendo com pressão dentro e fora de campo. Charles, pivô da disputa judicial, soma 72 partidas pelo clube desde sua chegada, com dois gols marcados e uma assistência distribuída.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP).