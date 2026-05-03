Corinthians busca manter domínio em retrospecto contra o Mirassol

O Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na noite deste domingo. O Timão enfrenta o Mirassol no José Maria de Campos Maia, às 20h30 (de Brasília), com o objetivo não só de subir na tabela de classificação do torneio, como também de se aproveitar do retrospecto contra a equipe do interior paulista e manter o domínio no confronto.

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Na história, o Corinthians soma apenas uma derrota para o Mirassol, que aconteceu na última temporada, quando o Alvinegro visitou os interioranos e acabou derrotado por 2 a 1 no primeiro turno daquele Campeonato Brasileiro, em partida marcada pelo pênalti perdido de Memphis Depay, que tentou uma cavadinha.

Ao todo, são 16 partidas entre as equipes, com o Timão levando ampla vantagem com 11 vitórias contra apenas uma do Mirassol. Os quatro jogos restantes terminaram em empate.

Neste ano, no entanto, devido à alteração no regulamento do Campeonato Paulista, os clubes ainda não se enfrentaram.

Situações semelhantes

Ambas as equipes, inclusive, vivem um momento parecido na temporada. Apesar das boas campanhas pela Copa Libertadores, ocupam a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro e buscam somar pontos para espantar o risco de rebaixamento.

O Corinthians é o 14º colocado com 15 pontos, apenas um acima do Santos, que abre o Z4. O Mirassol vem logo depois do Peixe, na 18ª posição, com nove pontos, dentro da degola.

Últimos jogos:

04/10/2025 — Corinthians 3 x 0 Mirassol

10/05/2025 — Mirassol 2 x 1 Corinthians

02/03/2025 — Corinthians 2 x 0 Mirassol

19/02/2023 — Corinthians 3 x 0 Mirassol

10/02/2022 — Corinthians 2 x 1 Mirassol

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