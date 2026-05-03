Diniz faz três mudanças no Corinthians para duelo contra o Mirassol; veja escalações

Por Thais Bueno Cirino em São Paulo, SP

Publicado 03/05/2026 às 19:33 • Atualizado 03/05/2026 às 19:39

O Corinthians está escalado para enfrentar o Mirassol logo mais, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz, com baixas por suspensão, precisou realizar três mudanças na equipe, improvisando Raniele na lateral direita novamente.

A bola rola para Mirassol e Corinthians às 20h30 (de Brasília) deste domingo, no gramado do Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP).

Corinthians modificado

O Corinthians irá a campo contra o Mirassol com três mudanças e uma improvisação em relação ao último jogo. Sem Matheuzinho, Raniele sai jogando improvisado após ganhar moral na posição. Na zaga, André Ramalho substitui Gustavo Henrique, também suspenso.

Já no meio-campo, aparecem duas caras novas: Allan e Matheus Pereira ganham oportunidade na ausência de André, suspenso após a expulsão na última rodada. Por fim, o ataque é mantido com Lingard e Yuri Alberto.

O Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Raniele, André Ramalho, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Allan, Matheus Pereira, Bidon e Garro; Lingard e Yuri Alberto.

  • Desfalques: Matheuzinho, André, Gustavo Henrique e Carrillo (suspensos), Memphis Depay (transição física), Charles (lesão no calcanhar direito), João Pedro Tchoca (dores na região do púbis), Vitinho (dores na região do quadril), Hugo (cirurgia no joelho direito) e Kayke (cirurgia no joelho esquerdo).

Mirassol também escalado

Do outro lado, o Mirassol também está definido. O técnico Rafael Guanaes promoveu a entrada de Denilson na vaga de Zé Aldo, suspenso. No ataque, Edson Carioca ganha a vaga de André Luís.

O Mirassol vai a campo com: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Victor Luís; Denílson, Neto Moura e Edson Carioca; Shaylon, Carlos Eduardo e Alesson.

  • Desfalques: Tiquinho Soares (controle de carga), Zé Aldo (suspenso), Negueba e Igor Cariús (ambos lesionados).

Como chegam as equipes?

O Corinthians defende uma invencibilidade de sete jogos e ainda não perdeu com Diniz. O Timão figura na 15ª colocação do Brasileiro, com 15 pontos, e busca se afastar de vez do Z4. Do outro lado, o Mirassol iniciou a rodada na vice lanterna, com apenas nove pontos, e não conseguiria deixar a zona da degola mesmo em caso de vitória.

Arbitragem de Corinthians x Mirassol

  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
  • Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
  • VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

