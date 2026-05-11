Marcelo Paz questiona critério de Daronco em lance de Bobadilla: "Queremos definição"

A polêmica envolvendo a comemoração de Bobadilla no empate do São Paulo contra o Corinthians seguiu repercutindo após o Majestoso deste domingo, na Neo Química Arena. CEO do Corinthians, Marcelo Paz criticou a decisão da arbitragem de não expulsar o volante são-paulino após revisão no VAR.

“Novamente, vamos precisar falar de arbitragem. O lance do Bobadilla do São Paulo, avaliado como gesto obsceno. Todo mundo sabe que o Corinthians foi punido por conta disso. A justificativa foi que não tocou na área genital, e eu acho que essa não é a característica do gesto obsceno”, afirmou.

O dirigente ainda questionou o critério utilizado por Anderson Daronco e pela equipe de arbitragem no clássico válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Vamos imaginar o mesmo gesto em uma praça pública ou restaurante... seria ofensivo para as pessoas. Então, se não cabe fora do futebol, não cabe dentro”, completou.

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A confusão aconteceu após o gol de Luciano, aos 40 minutos do primeiro tempo. Depois de recuperar a bola na saída corintiana, Bobadilla participou da jogada e correu para comemorar com a mão próxima à região genital, gerando revolta dos jogadores do Timão.

O VAR chamou Daronco para revisar um possível gesto obsceno. Após analisar o lance no monitor, o árbitro decidiu não aplicar cartão ao volante do São Paulo e explicou no sistema de som do estádio que o atleta não havia tocado a genitália.

Marcelo Paz também cobrou uma posição oficial da arbitragem sobre o caso e pediu definição sobre o entendimento da regra.

“Talvez não tenha-se a convicção de como agir. Esse lance em específico não podemos deixar passar. Ou pode fazer, ou a arbitragem errou. Amanhã, na reunião, ou a comissão de arbitragem reconhece se errou ou está liberado para fazer aquilo. Queremos uma definição para o bem do futebol”, declarou.

Dentro de campo, o Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 2 e deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x Barra (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)

Data e hora: 14/05 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)