Diniz valoriza postura do Corinthians e defende Raniele após Majestoso

Fernando Diniz valorizou a atuação do Corinthians na vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo, neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o clássico na Neo Química Arena, o treinador destacou a evolução da equipe, defendeu Raniele pelo erro no gol tricolor e afirmou que o Timão está cada vez mais confortável com seu modelo de jogo.

“A gente para nunca errar é só se não fizer. Foi um erro do Raniele, mas não é um erro que condeno. Condeno falta de vontade e coragem. Ele aprende com o erro, eu estimulei o time a jogar, ele nunca havia cometido. Não é para inibir, é para servir de aprendizado”, afirmou o técnico.

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O gol do São Paulo saiu justamente após erro do volante na saída de bola ainda no primeiro tempo. Mesmo assim, Diniz reforçou que não pretende abrir mão da construção desde a defesa.

“Estamos dominando cada vez mais a primeira fase de produção. Devemos jogar com confiança, como eles fazem no treinamento, para fazermos nos jogos”, comentou.

O treinador ainda elogiou o comportamento ofensivo da equipe, principalmente após o terceiro gol marcado por Breno Bidon.

“O time quando fez o terceiro gol, não abaixou, fomos ofensivos. Criamos todas as chances que aconteceram no jogo, fomos sólidos defensivamente, e tomamos gols evitáveis. Fomos bem porque oferecemos poucas chances”, analisou.

Diniz também fez elogios ao trio formado por Rodrigo Garro, Breno Bidon e Carrillo no meio de campo.

“São três jogadores com muito talento. Funcionam muito bem quando atuam em aproximação. Gostaria de falar do Gabriel Paulista também, está sendo muito importante para dar equilíbrio ofensivo e na primeira fase de construção”, completou.

Situação no Brasileirão

Com a vitória, o Corinthians deixou a zona de rebaixamento. O Timão chegou aos 18 pontos e foi ao 16º lugar, após a derrota do Grêmio contra o Flamengo por 1 a 0. O Tricolor Gaúcho tem 17 unidades e ocupa a 17ª posição.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x Barra (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)

Data e hora: 14/05 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)