Após gol no Majestoso, Bidon reforça foco no Corinthians e exalta elenco

Autor de um dos gols da vitória do Corinthians sobre o São Paulo por 3 a 2, neste domingo, na Neo Química Arena, Breno Bidon destacou a força do elenco alvinegro após o clássico válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante valorizou a união do grupo e celebrou os três pontos conquistados diante da torcida corintiana.

“O grupo está muito unido como sempre, como a gente sempre foi”, afirmou ao Prime Video após a partida.

Bidon também fez questão de agradecer Rodrigo Garro, responsável pela assistência em seu gol no segundo tempo. O jovem destacou a relação próxima com o argentino dentro do elenco do Corinthians.

“Tenho que agradecer muito ao Garro também, que sempre me ajuda, é um irmão, um pai para mim”, disse.

O volante marcou o terceiro gol do Timão na Neo Química Arena, ampliando a vantagem no segundo tempo após boa jogada coletiva iniciada desde o campo de defesa.



Questionado sobre o futuro e o crescimento na carreira, Bidon reforçou o foco total no Corinthians. O jogador, que recentemente tirou cidadania italiana, evitou falar sobre possíveis planos fora do clube.

“Agora eu só penso no Corinthians. Estou muito feliz aqui, só crescendo, sempre com as pessoas me ajudando bastante. O foco total é no Corinthians”, completou.

Situação no Brasileirão

Com a vitória, o Corinthians deixou a zona de rebaixamento. O Timão chegou aos 18 pontos e foi ao 16º lugar, após a derrota do Grêmio contra o Flamengo por 1 a 0. O Tricolor Gaúcho tem 17 unidades e ocupa a 17ª posição.

Próximos jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x Barra (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)

Data e hora: 14/05 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)