Yuri Alberto vive maior jejum no Corinthians em 2026 e quer voltar a ser decisivo em clássico

O atacante Yuri Alberto vive um momento de baixa no Corinthians e busca voltar a ser decisivo em um clássico no Majestoso deste domingo, contra o São Paulo. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Artilheiro do Corinthians na temporada, Yuri Alberto ainda não deslanchou com o técnico Fernando Diniz. O atacante não balança as redes desde o último dia 9 de abril e vive seu maior jejum no Timão deste setembro do ano passado.

O último gol marcado pelo camisa 9 foi na vitória por 2 a 0 sobre o Platense-ARG, fora de casa, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. De lá para cá, o centroavante foi titular em outras oito partidas e não conseguiu ir às redes, apesar de ter tido chances para tal.

Yuri não vivia um jejum tão longo desde setembro de 2025. Na oportunidade, o jogador amargou nove jogos sem marcar. O atacante se machucou contra o Atlético-MG, em meio, e ficou afastado por dois meses. Depois disso, só foi voltar a balançar as redes em setembro, quando findou o jejum na derrota para o Flamengo, em casa, pelo Brasileiro.

O centroavante, agora, tenta findar o jejum atual no clássico contra o São Paulo. Recentemente, em coletiva de imprensa após o jogo contra o Peñarol, Fernando Diniz minimizou a seca de gols vivida pelo atacante e rasgou elogios ao atleta.

"O Yuri é um jogador que eu tinha muita gana de trabalhar junto, porque ele representa muita coisa que eu penso do futebol e da vida. Sem conhecê-lo, eu já sabia o que iria encontrar quando fosse trabalhar com ele, e é exatamente aquilo que eu imaginava. É um cara que não fez gols, mas se a gente está ganhando os jogos, mesmo sem ele marcar, é poeque ele está no time. Ele é um exemplo daquilo que quero que os jogadores façam. Não desiste, trabalha, é solidário, corajoso. São qualidades humanas que o fazem muito especial para mim. É uma honra para mim trabalhar com ele", disse.

Atacante acumula bons números em clássicos

Yuri Alberto tenta voltar a ser decisivo após um início de temporada mais apagado em clássicos. Ele disputou quatro jogos contra os três rivais paulistas nesta temporada (Palmeiras, Santos e São Paulo) e marcou apenas um gol, no duelo contra o Peixe, pela primeira fase do Campeonato Paulista.

Apesar disso, o atacante acumula bons números em clássicos com a camisa do Corinthians. Recentemente, ele se tornou o primeiro jogador do clube no século a atingir 15 gols em clássicos. Alguns desses gols foram decisivos, como no jogo de ida final do Campeonato Paulista de 2025, contra o Palmeiras.

Nos clássicos, Yuri Alberto tem o Santos como sua maior vítima. Em toda a sua carreira, o Peixe é o time em que o atacante mais marcou, com oito tentos. Somente pelo Corinthians, foram sete bolas na rede.

Além disso, são quatro gols marcados contra o Palmeiras e outros quatro contra o São Paulo. Ao todo, Yuri Alberto marcou 15 gols em 37 clássicos disputados pelo Corinthians.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x São Paulo (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians x Barra-SC (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 14/05 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)