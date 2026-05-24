Herói, Zakaria Labyad celebra gol e fase no Corinthians: "Sonho de criança"

O meia-atacante Zakaria Labyad foi o grande nome da vitória do Corinthians sobre o Atlético-MG neste domingo, na Neo Química Arena. Autor do gol que garantiu o triunfo por 1 a 0 pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador comemorou o momento vivido com a camisa alvinegra e destacou a emoção de balançar as redes diante da Fiel.

“Um sentimento incrível. Marquei pelos torcedores, três gols em dois dias e dois gols importantes. É um sonho de criança. Estou feliz pelo clube e pela torcida, eles merecem tudo isso”, afirmou o atleta à CazéTV após o apito final.

FIM DE JOGO NA NEO QUÍMICA ARENA!!!!! VITÓRIA DO TIMÃO!!!! 🦅 Com o apoio da Fiel Torcida, o Corinthians venceu o Atlético-MG e garantiu mais três pontos no Brasileirão! ⚫⚪ Corinthians 1 🆚 0 Atlético-MG ⚽ Zakaria Labyad#VaiCorinthians pic.twitter.com/uob2YNrv2y — Corinthians (@Corinthians) May 24, 2026



Labyad também revelou a conversa de Fernando Diniz antes da partida e ressaltou a importância do resultado para o Corinthians, que abriu vantagem para a zona de rebaixamento.

“Sim, hoje é um jogo muito importante para nós. O Diniz nos disse que o jogo é muito importante. Nós sentimos isso. Erramos pouco e a pressão foi grande”, declarou.

O camisa alvinegro ainda comentou sobre o período difícil que atravessou nos últimos meses e celebrou a oportunidade recebida no segundo tempo. O jogador saiu do banco de reservas para marcar o gol decisivo aos 42 minutos da etapa final.

“Eu estava torcendo para ganhar minutos hoje. Sempre dou meu 100% ao time, que sempre me apoiou. Os últimos três meses foram difíceis, porque eu queria jogar. Estava esperando minha chance e agora eu mereço”, completou.

A vitória sobre o Atlético-MG levou o Corinthians aos 21 pontos no Campeonato Brasileiro. O triunfo também ficou marcado pelo retorno de Memphis Depay, que voltou a atuar após mais de dois meses afastado por lesão na coxa direita.