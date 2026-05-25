Renovação de Memphis no Corinthians esquenta e ganha apoio de patrocinadora

Por Tiago Salazar
A permanência de Memphis Depay no Corinthians ganhou força nos bastidores neste domingo, justamente no dia em que o atacante retornou aos gramados após mais de dois meses afastado por lesão. O holandês entrou no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, na Neo Química Arena, e viu as negociações por sua renovação avançarem nos bastidores do clube.
O Corinthians trabalha para estender o vínculo de Memphis até o fim de 2028 e já negocia com três empresas para viabilizar financeiramente a permanência do camisa 10. A principal novidade é o interesse da Ezze Seguros em participar da operação.
A seguradora, que atualmente estampa sua marca na camisa do Corinthians, inclusive publicou conteúdos nas redes sociais utilizando o nome e a imagem de Memphis durante a partida deste domingo, movimento visto internamente como mais um indicativo da aproximação entre as partes.
É sobre isso! ➕3️⃣ pontos com a Fiel Torcida!#VaiCorinthians pic.twitter.com/jTtrOLJQrC
— Corinthians (@Corinthians) May 25, 2026
Nos bastidores, existe otimismo tanto do clube quanto do estafe do jogador. Pessoas envolvidas na negociação afirmam que Memphis “quer muito ficar” no Corinthians, principalmente após a adaptação ao Brasil e a identificação criada com a torcida alvinegra.
A diretoria corintiana tenta montar um modelo semelhante ao atual, mas com redução significativa nos custos mensais do contrato. Hoje, Memphis custa cerca de R$ 3,7 milhões mensais entre salários, direitos de imagem, bônus e luvas. A ideia do novo acordo é diminuir esse valor para aproximadamente R$ 2,5 milhões por mês.
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Além disso, outro ponto central da negociação envolve a dívida do clube com o estafe do jogador. O Corinthians pretende parcelar os cerca de R$ 43 milhões pendentes até 2028, diluindo os pagamentos para aliviar o fluxo de caixa.
A Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube, já havia sinalizado anteriormente disposição para participar da operação. Agora, o Corinthians busca fechar o pacote financeiro com outros parceiros comerciais para garantir a permanência do holandês.
Diniz é otimista
Após a vitória sobre o Atlético-MG, o técnico Fernando Diniz também falou sobre o futuro do atacante e demonstrou confiança na continuidade do projeto.
“A sinalização é positiva. Tem um desejo do clube de o Memphis ficar. Eu espero que isso se concretize, porque ele pode ajudar muito o Corinthians”, afirmou o treinador.
Desde que chegou ao Timão, em setembro de 2024, Memphis soma 78 partidas, 20 gols, 15 assistências e três títulos conquistados pelo clube.