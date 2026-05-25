Renovação de Memphis no Corinthians esquenta e ganha apoio de patrocinadora

Por Tiago Salazar

A permanência de Memphis Depay no Corinthians ganhou força nos bastidores neste domingo, justamente no dia em que o atacante retornou aos gramados após mais de dois meses afastado por lesão. O holandês entrou no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, na Neo Química Arena, e viu as negociações por sua renovação avançarem nos bastidores do clube.

O Corinthians trabalha para estender o vínculo de Memphis até o fim de 2028 e já negocia com três empresas para viabilizar financeiramente a permanência do camisa 10. A principal novidade é o interesse da Ezze Seguros em participar da operação.

A seguradora, que atualmente estampa sua marca na camisa do Corinthians, inclusive publicou conteúdos nas redes sociais utilizando o nome e a imagem de Memphis durante a partida deste domingo, movimento visto internamente como mais um indicativo da aproximação entre as partes.



Nos bastidores, existe otimismo tanto do clube quanto do estafe do jogador. Pessoas envolvidas na negociação afirmam que Memphis “quer muito ficar” no Corinthians, principalmente após a adaptação ao Brasil e a identificação criada com a torcida alvinegra.

A diretoria corintiana tenta montar um modelo semelhante ao atual, mas com redução significativa nos custos mensais do contrato. Hoje, Memphis custa cerca de R$ 3,7 milhões mensais entre salários, direitos de imagem, bônus e luvas. A ideia do novo acordo é diminuir esse valor para aproximadamente R$ 2,5 milhões por mês.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Além disso, outro ponto central da negociação envolve a dívida do clube com o estafe do jogador. O Corinthians pretende parcelar os cerca de R$ 43 milhões pendentes até 2028, diluindo os pagamentos para aliviar o fluxo de caixa.

A Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube, já havia sinalizado anteriormente disposição para participar da operação. Agora, o Corinthians busca fechar o pacote financeiro com outros parceiros comerciais para garantir a permanência do holandês.

Diniz é otimista

Após a vitória sobre o Atlético-MG, o técnico Fernando Diniz também falou sobre o futuro do atacante e demonstrou confiança na continuidade do projeto.

“A sinalização é positiva. Tem um desejo do clube de o Memphis ficar. Eu espero que isso se concretize, porque ele pode ajudar muito o Corinthians”, afirmou o treinador.

Desde que chegou ao Timão, em setembro de 2024, Memphis soma 78 partidas, 20 gols, 15 assistências e três títulos conquistados pelo clube.