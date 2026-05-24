Corinthians x Mixto pelo Brasileirão feminino: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta segunda-feira, o Corinthians visita o Mixto pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. O jogo será realizado no Estádio do Canindé, em São Paulo (SP), a partir das 21h (de Brasília).
Onde assistir Corinthians x Mixto?
O confronto será transmitido pela TV Brasil (rede aberta).
Como chegam as equipes?
O Corinthians briga pela liderança do Brasileirão. As Brabas perderam a ponta da tabela devido a vitória do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino neste domingo. Atualmente, a equipe de Emily Lima ocupa a vice lidernça, com 25 pontos, dois a menos que o rival.
Na última rodada, as Brabas perderam para o Cruzeiro por 3 a 2. A equipe do Mixto, por sua vez, foi derrotada pelo Grêmio por 3 a 0. No torneio nacional, soma sete pontos na tabela, ocupando a 15ª colocação.
Prováveis escalações
Corinthians
Nicole Ramos; Gi Fernandes, Erika, Letícia Teles e Juliete; Dayana Rodríguez, Gisela Robledo, Letícia Monteiro, Vic Albuquerque, Ariel Godoi e Jhonson.
Técnico: Emily Lima
Mixto
Nagilia; Livia Mathias, Isabela Melo, Nayara e Thaís Prado; Karol Alves, Sara Piveta, Fany Gauto, Gessica, Isa Rangel e Joycinha.
Técnico: Adilson Galdino
Arbitragem
- Árbitro: Cassia Franca de Souza (DF)
- Assistentes: Veridiana Contiliani Bisco (SP) e Eduarda Gomide Rubio (SP)
Ficha técnica
Corinthians x Mixto
Competição: Campeonato Brasileiro (12ª rodada)
Data e horário: 25 de maio de 2026 (segunda-feira), às 21h (de Brasília)
Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).
