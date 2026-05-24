Róger Guedes acompanha Corinthians x Atlético-MG na Neo Química Arena

O atacante Róger Guedes marcou presença na Neo Química Arena neste domingo para acompanhar o duelo entre Corinthians e Atlético-MG, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente no Al-Rayyan, o jogador aproveita o período de férias no Brasil e apareceu no estádio onde viveu grande parte de sua trajetória recente no futebol nacional.

Com passagem pelos dois clubes, Róger Guedes reencontrou torcedores corintianos e atleticanos em um confronto que reúne equipes importantes de sua carreira. O atacante defendeu o Atlético-MG em 2018, quando marcou 13 gols e distribuiu três assistências em 28 partidas durante empréstimo junto ao Palmeiras.

Já no Corinthians, o atacante viveu sua passagem mais marcante no país. Entre 2021 e 2023, disputou 126 jogos, marcou 43 gols e deu 10 assistências pelo Timão. Além do protagonismo ofensivo, fez parte do elenco vice-campeão da Copa do Brasil de 2022.

Róger deixou o clube paulista em agosto de 2023 após ser negociado com o Al-Rayyan, do Catar. Na ocasião, a diretoria corintiana facilitou a saída do atacante após uma proposta considerada financeiramente irrecusável. O jogador tinha um acordo prévio com o clube para ser liberado em caso de oferta vantajosa do exterior.

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Vivendo grande fase no futebol catari, o atacante acumula números expressivos na atual temporada. Em 32 partidas pelo Al-Rayyan em 2025/2026, Róger Guedes soma 31 gols marcados. Mesmo distante do futebol brasileiro, o nome do jogador segue frequentemente ligado a especulações envolvendo um possível retorno ao país.