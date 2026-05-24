Corinthians vence Atlético-MG com gol no fim e abre 3 pontos do Z4 do Brasileiro

Neste domingo, na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o Atlético-MG por 1 a 0, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gol de Zakaria Labyad. O jogo também marcou o retorno de Memphis Depay aos gramados, após dois meses afastado por lesão na coxa. A última vez do holandês em campo havia sido no empate de 1 a 1 com o Flamengo, no dia 22 de março.

FIM DE JOGO NA NEO QUÍMICA ARENA!!!!! VITÓRIA DO TIMÃO!!!! 🦅 Com o apoio da Fiel Torcida, o Corinthians venceu o Atlético-MG e garantiu mais três pontos no Brasileirão! ⚫⚪ Corinthians 1 🆚 0 Atlético-MG ⚽ Zakaria Labyad#VaiCorinthians pic.twitter.com/uob2YNrv2y — Corinthians (@Corinthians) May 24, 2026

Situação no Brasileirão

Com a vitória, o Timão chegou aos 21 pontos e subiu para a 15ª colocação, abrindo três unidades em relação ao Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 18.

Já o Atlético-MG, com 21 pontos, permaneceu no 11º lugar e voltou a perder após três rodadas de invencibilidade.

📋 Resumo do jogo

⚫⚪ CORINTHIANS 1 x 0 ATLÉTICO-MG⚪⚫

🏆 Competição: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

🏟️ Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📅 Data: 24 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: às 18h30 (de Brasília)

🟨 Cartões amarelos: Yuri Alberto (Corinthians) | Cuello e Ruan Tressoldi (Atlético-MG)

🟥 Cartões vermelhos: nenhum

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) Anne Kesy Gomes Sá (AM)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Gols

⚽ Zakaria Labyad, aos 43' do 2ºT (Corinthians)

⚫⚪ Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; André (Memphis Depay), Raniele (Allan), Rodrigo Garro (Zakaria Labyad) e Bidon (André Carrillo); Lingard (Kaio César) e Yuri Alberto

Técnico: Fernando Diniz

⚪⚫ Atlético-MG

Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Júnior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Victor Hugo (Alan Minda); Cuello, Bernard (Cissé) e Cassierra

Técnico: Eduardo Domínguez

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Timão começou melhor e quase abriu o placar logo aos 4 minutos, quando Gustavo Henrique tabelou com Yuri Alberto e finalizou colocado, dentro da área, raspando a trave esquerda de Everson.

Aos 9, o Atlético-MG respondeu com perigo. Bernard cobrou falta na área e Cuello apareceu livre, mas finalizou por cima do gol. Pouco depois, aos 15 minutos, o Galo voltou a assustar em nova jogada pela esquerda. Cuello cruzou na segunda trave, Renan Lodi tentou a finalização de primeira, errou o chute e ainda pegou o rebote, mas Hugo Souza ficou com a bola.

Aos 22 minutos, o Corinthians chegou com perigo em boa troca de passes. Matheus Bidu avançou pela esquerda e rolou para Breno Bidon na entrada da área. O meio-campista finalizou de primeira, mas a bola subiu e foi sem direção.

A melhor chance atleticana veio aos 33 minutos. Renan Lodi cruzou rasteiro, a bola atravessou toda a área e Cuello completou para o fundo das redes. No entanto, a arbitragem marcou impedimento e anulou o gol do Atlético-MG.

O Corinthians cresceu nos minutos finais e passou a pressionar mais no campo de ataque. Aos 38, André subiu mais alto que a marcação após cruzamento de Garro, mas cabeceou por cima do travessão. Já aos 44 minutos, Garro aproveitou sobra na entrada da área e finalizou de primeira, obrigando Everson a fazer boa defesa.

Segundo tempo

Aos 6 minutos, o Atlético-MG contra-atacou o Timão. Cuello recebeu na área, puxou para o meio e finalizou, mas Raniele apareceu para bloquear.

Aos 13 minutos, Kaio César puxou boa jogada individual, tabelou com André e arriscou de fora da área, mas mandou longe do gol. Pouco depois, aos 15, a torcida da Neo Química Arena explodiu com a entrada de Memphis Depay, que voltou a atuar após mais de dois meses afastado por lesão.

O atacante participou de algumas das principais jogadas ofensivas do Timão. Aos 18 minutos, Memphis fez jogada individual pela esquerda, tentou o cruzamento e ganhou escanteio. Já aos 28, Kaio César cruzou na área e Yuri Alberto ajeitou para o holandês, que não conseguiu finalizar.

O Atlético-MG também assustou. Aos 27 minutos, Minda chegou à linha de fundo e cruzou para Bernard, que subiu livre na área, mas cabeceou por cima do travessão. Pouco antes, Cassierra tentou um voleio dentro da área, mas mandou longe do gol.

Aos 42 minutos, saiu o gol da vitória corintiana: Matheuzinho foi à linha de fundo e cruzou na segunda trave. A bola atravessou toda a área e encontrou Labyad livre para finalizar de primeira e balançar as redes.

Nos acréscimos, o Timão ainda teve um contra-ataque puxado por Kaio César e Yuri Alberto, mas a defesa atleticana interceptou o passe destinado a Memphis.

Próximos jogos

Corinthians

Jogo: Corinthians x Platense

Competição: Copa Libertadores (6ª rodada)

Data e horário: 27 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Atlético-MG

Jogo: Atlético-MG x Puerto Cabello

Competição: Copa Sul-Americana (5ª rodada)

Data e horário: 27 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)