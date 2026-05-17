Garro lamenta derrota e desempenho ruim do Corinthians fora de casa no Brasileirão

Neste domingo, o Corinthians perdeu para o Botafogo por 3 a 1, e amargou mais um resultado ruim fora de casa no Campeonato Brasileiro. Autor do único gol do Timão no jogo, Rodrigo Garro lamentou a derrota e o desempenho abaixo do esperado longe da Neo Química Arena na temporada.

"Quando você vê o número, não foi um resultado que a gente merecia acabar assim. Mas é futebol, acontece. Não podemos continuar nessa zona onde a gente está. Fico muito triste, muito chateado. O grupo está assim também. Agora é trabalhar, falar pouco, e trabalhar muito. Temos que manter a humildade para aprender os erros e acabar como a gente se propôs no início do ano, o Brasileirão lá em cima", iniciou Garro.

IMPONENTE 🔥😤 EM TARDE INSPIRADA DE ARTHUR CABRAL, FOGÃO VENCE O CORINTHIANS NO NILTON SANTOS POR 3 A 1! ATACANTE DO FOGÃO MARCOU OS TRÊS! VAAAAAAMOOOOOOOSSS! 💪🏾⭐️ #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/VLjvpRnRlU — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 17, 2026

Com o resultado, o Corinthians caiu para a 17ª posição da tabela e, consequentemente, entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. O resultado foi um espelho das atuações do time fora de casa, que não são boas desde o início da temporada.

"Entendo que fora de casa, os resultados não são o que esperamos, o que trabalhamos, o que queremos. Mas infelizmente o resultado foi esse. Agradecer pelo apoio da torcida, que viajou muitos quilômetros para hoje nos apoiar aqui. E, como falo, trabalhar com humildade e compromisso, porque a camisa que representamos é muito pesada", finalizou o jogador.

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Situação do Corinthians

O Corinthians volta a perder no Brasileirão após vencer o clássico sobre o São Paulo na última rodada. Agora, o time comandado por Fernando Diniz é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com apenas 18 pontos - igualado com Santos e Grêmio, que aparecem fora da zona.