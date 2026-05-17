Corinthians toma três do Botafogo e retorna ao Z4 do Brasileirão

Neste domingo, o Corinthians perdeu para o Botafogo por 3 a 1, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e retornou à zona de rebaixamento. Arthur Cabral anotou os três gol do Alvinegro carioca para garantir o bom resultado.
Situação da tabela
Com o resultado, o Corinthians caiu para a 17ª posição da tabela, com apenas 18 pontos. Do outro lado, a vitória colocou o Botafogo no oitavo lugar, com 21.
📋 Resumo do jogo
⚫⚪BOTAFOGO 3 X 1 CORINTHIANS⚪⚪
🏆 Competição: 16ª rodada do Campeonato Brasileiro
🏟️ Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🟨Cartões Amarelos: Mateo Ponte, Medina, Arthur Cabral, Barboza, Alex Telles (Botafogo); Lingard (Corinthians)
Gols
⚽Arthur Cabral, aos 6' do 1ºT (Botafogo)
⚽Rodrigo Garro, aos 10' do 1ºT (Corinthians)
⚽Arthur Cabral, aos 31' do 1ºT (Botafogo)
⚽Arthur Cabral, aos 24' do 2ºT (Botafogo)
Como foi o jogo
Primeiro tempo
Arthur Cabral colocou o Botafogo em vantagem logo aos seis minutos de jogo. O atacante aproveitou bola mal afastada por Gustavo Henrique e, da entrada da área, finalizou rasteiro para marcar. No entanto, a superioridade durou pouco. Quatro minutos depois, Lingard recuperou a posse no campo de ataque e acionou Garro, que ficou cara a cara com Neto para deixar tudo igual.
Ainda no primeiro tempo, o árbitro assinalou pênalti para o Botafogo, mas foi ao VAR e voltou atrás na decisão. Aos 31, os donos da casa ficaram à frente outra vez, com mais um de Arthur Cabral, que arriscou de longe e colocou a bola no fundo do gol. Na reta final, Raniele apareceu na área e quase marcou de cabeça, mas parou no travessão.
Segundo tempo
Diferente dos primeiros 45 minutos, a etapa complementar começou mais morna no Nilton Santos, com um confronto travado por diversas faltas e marcado por poucas chances reais de gol. As poucas oportunidades, inclusive, foram por parte do Botafogo.
Aos 24 minutos, Arthur Cabral anotou o terceiro dele e do Alvinegro carioca. Em disputa que parecia tranquila para André Ramalho, Villalba conquistou a posse e, após bate e rebate na área, o atacante apareceu para ampliar a vantagem do Botafogo. Nos minutos finais, Santi Rodríguez ainda acertou a trave de Hugo Souza.
Escalações
⚫⚪BOTAFOGO
Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Medina (Justino), Huguinho e Lucas Villalba (Edenílson); Montoro (Santi Rodríguez), Kadir (Kauan Toledo) e Arthur Cabral.
Técnico: Franclim Carvalho
⚪⚪CORINTHIANS
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (André), Carrillo (Dieguinho), Breno Bidon (Allan) e Rodrigo Garro (Pedro Raul); Jesse Lingard (Kaio César) e Yuri Alberto.
Técnico: Fernando Diniz
Próximos jogos
Botafogo
Ind. Petrolero x Botafogo (Copa Sul-Americana)
Data e horário: 20 de maio de 2026 (quarta-feira) 21h
Local: Estádio Olímpico Patria, em Sucre
Corinthians
Peñarol x Corinthians (Copa Libertadores)
Data e horário: 21 de maio de 2026 (quinta-feira) 21h30
Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu