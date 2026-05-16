Gabriel Paulista brinca após discussão com Diniz no Corinthians: "Achou um mais vida louca do que ele"

O zagueiro Gabriel Paulista e o técnico Fernando Diniz se estranharam durante a vitória do Corinthians sobre o Barra-SC na última quinta-feira, resultado que classificou o Timão às oitavas de final da Copa do Brasil. O defensor destacou o ambiente positivo no clube e minimizou a discussão, afastando as polêmicas.

"O clima no Corinthians é o melhor. Claro que quem está de fora não tem noção. A gente vive uma fase incrível, uma fase muito boa. Com o Diniz, a gente vem crescendo a cada jogo. Está sendo muito bom. Ali foi algo normal de quem quer vencer. Ele me chamou a atenção, eu respondi. Mas ficou tudo por ali mesmo. A gente já conversou e se acertou", disse à ESPN.

Em tom descontraído, Gabriel Paulista afirmou que ambos possuem personalidades parecidas e brincou sobre o estilo do comandante corintiano, dizendo que são "vida louca". Além disso, o zagueiro admitiu que a cobrança surtiu efeito e, após ela, o atleta melhorou na partida.

"A energia do Diniz... nós somos bem parecidos. É um caráter muito forte. Não foi a primeira vez que a gente discutiu. Mas, como falei, é algo progressivo, foi para a melhora. Como ele mesmo falou na entrevista, quando me chamou a atenção, eu melhorei mais no jogo. Então está tudo certo entre mim e o Diniz. Ele é 'vida louc'a e achou um mais 'vida louca' do que ele", brincou.

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Irritado após um lance defensivo, o treinador cobrou o zagueiro de forma dura e chegou a dizer: "Levanta a mão de novo pra você ver". Gabriel Paulista foi titular novamente na classificação do Corinthians às oitavas de final da Copa do Brasil e teve atuação segura apesar da cobrança do treinador. O defensor ainda acertou a trave em uma das principais chances da equipe no segundo tempo.

Com a vitória sobre o Barra, o Corinthians avançou às oitavas de final da Copa do Brasil e aguarda o sorteio, que será realizado no dia 26 de maio, para conhecer seu próximo adversário. Enquanto isso, o Timão volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro.

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