Marcelo Paz nega ofertas por jogadores do Corinthians e garante elenco focado na temporada

O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, tratou de minimizar as especulações sobre possíveis saídas no elenco e garantiu que, atualmente, o clube não recebeu nenhuma proposta oficial por jogadores. A declaração vem em meio a rumores, envolvendo especialmente o atacante Yuri Alberto.

"Nesse período do ano surgem especulações e a gente vem aqui de forma oficial falar também que não tem nenhuma proposta na mesa por nenhum jogador do Corinthians neste momento. Os atletas estão focados nos jogos importantes da Série A e da Libertadores. É natural surgirem especulações, nomes, possibilidades, mas é importante olhar no olho do torcedor e dizer o que está acontecendo", disse.

Na última quarta-feira, Yuri Alberto revelou o desejo de sair do Corinthians no meio do ano em caso de proposta vantajosa para ele e para o clube. A fala do atacante se deu logo após a classificação do Timão às oitavas de final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena.

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Por fim, Marcelo Paz reforçou a tranquilidade na manutenção de seu elenco, mas não descartou a possibilidade de negociações futuras, destacando que o clube está preparado para avaliar eventuais propostas caso elas apareçam.

"Não há nenhuma proposta oficial na mesa do Corinthians. Caso apareça, é natural, vamos debater internamente com a presidência para escolher o melhor caminho para os atletas do Corinthians, mas sempre pensando na competitividade esportiva, que é nosso foco principal", garantiu.

Situação do Corinthians

Classificado às oitavas de final da Libertadores com duas rodadas de antecedência, o time de Fernando Diniz vive situação tranquila na competição continental, assim como na Copa do Brasil, torneio do qual defende o título. No entanto, o Timão precisa reagir no Brasileirão.

Com 18 pontos em 15 jogos, o Corinthians é o 16° colocado, com apenas um ponto a mais que o Grêmio, time que abre a zona do rebaixamento.

Próximo jogo

Jogo: Botafogo x Corinthians

Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)

Data e hora: 17 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).