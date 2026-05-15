Diniz ameniza discussão com Gabriel Paulista e atualiza situação de Memphis

O técnico Fernando Diniz comentou, nesta quinta-feira, sobre a relação com Gabriel Paulista após o desentendimento entre os dois durante uma partida do Corinthians. Depois da vitória por 1 a 0 sobre o Barra, pela Copa do Brasil, o treinador afirmou que o episódio acabou fortalecendo a conexão com o zagueiro.

Irritado após um lance defensivo, o treinador cobrou o zagueiro de forma dura e chegou a dizer: “Levanta a mão de novo pra você ver”. Pouco depois da bronca, Gabriel errou uma jogada, e a cena rapidamente repercutiu nas redes sociais.

“Esse jeito que eu tenho muito mais beneficia do que atrapalha. E isso ajudou o Gabriel, que tem o temperamento igual ao meu. Mas nos acertamos. Depois que aconteceu, Gabriel passou a jogar muito melhor. Mas é uma situação que, se conseguirmos evitar, é melhor. Temos temperamento e coração parecidos, queremos o bem um do outro”, declarou.

Gabriel Paulista foi titular novamente na classificação do Corinthians às oitavas de final da Copa do Brasil e teve atuação segura na Neo Química Arena. O defensor ainda acertou a trave em uma das principais chances da equipe no segundo tempo.

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Além de comentar a relação com o zagueiro, Diniz também atualizou a situação de Memphis Depay. O atacante segue em recuperação física, mas pode voltar a ficar à disposição nos próximos jogos do Timão.

“Memphis tem chance de jogar, mas com uma margem de segurança, ele tem uma Copa do Mundo para jogar. Conto muito com ele, é um privilégio e nossa relação tem ganhado mais calor. Quero muito que ele fique, sei da importância dele”, afirmou o treinador.

Memphis está fora dos gramados desde o início do mês e segue em processo de transição física. A comissão técnica adota cautela para evitar qualquer agravamento antes da reta decisiva da temporada.

P.R.O.T.A.G.O.N.I.S.T.A! 9️⃣ Yuri Alberto foi às redes, fez seu 8️⃣2️⃣º gol com a camisa do Timão e garantiu o Alvinegro nas oitavas de final da Copa do Brasil! 🖤🤍 📸 Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/4aAeEMY8kc — Corinthians (@Corinthians) May 15, 2026

Com a vitória sobre o Barra, o Corinthians avançou às oitavas de final da Copa do Brasil e agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso da equipe será diante do Botafogo, no domingo, no Estádio Nilton Santos.